Irán detiene a otros 170 sospechosos por supuesto espionaje para Israel y EE. UU.

Teherán, 12 abr (EFE).- Las autoridades iraníes anunciaron este domingo la detención de más de 170 personas, acusadas de colaborar con Estados Unidos e Israel, en operaciones en distintos puntos del país, en el marco de la campaña de arrestos que se puso en marcha con el comienzo de la guerra el 28 de febrero.

El Comando de la Policía iraní indicó que 50 personas fueron arrestadas por su presunta participación en una red organizada que recopilaba y transmitía información sensible a los "enemigos", en alusión a Israel y Estados Unidos, sin precisar en qué ciudades se llevaron a cabo las detenciones, informó la agencia IRNA.

Los detenidos enviaban ubicaciones de instalaciones clave, infraestructuras de servicios, puestos de control y posiciones de fuerzas de seguridad, facilitando así posibles ataques.

En paralelo, la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria anunció la detención de otras 123 personas y la desarticulación de varias redes en las provincias de Hamedán (oeste), Semnán (norte) y Guilán (norte).

Según el comunicado, en Guilán fueron desarticuladas varias redes con la detención de 102 personas, acusadas de planear actos de sabotaje y generar inseguridad en zonas urbanas.

En Hamedán, 18 personas fueron arrestadas por su presunta vinculación con grupos monárquicos, contactos con Israel y actividades mediáticas consideradas hostiles.

La Guardia señaló que estos individuos buscaban llevar a cabo actos de sabotaje, además de transmitir información sobre centros sensibles.

Además, indicó que durante las operaciones se incautaron armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y dispositivos satelitales.

Las autoridades iraníes instaron a la población a colaborar informando sobre cualquier actividad sospechosa, en un contexto de alta tensión regional y de recientes desarrollos en materia de seguridad.

Tras el comienzo de la guerra con Israel y Estados Unidos, Irán lanzó esta campaña de detenciones de personas supuestamente vinculadas a grupos de la oposición en el extranjero o “mercenarios” y “espías” de Tel Aviv y Washington, lo que ha resultado en más de un millar de arrestos. EFE