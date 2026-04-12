Igualdad y CCAA se reúnen el miércoles para repartir 180 millones destinados a la lucha contra la violencia machista

El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas se reunirán este miércoles 15 de abril en la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que repartirán casi 180 millones de euros destinados a la lucha contra la violencia de género.

El Consejo de Ministros, a propuesta del departamento que dirige Ana Redondo, acordó el pasado martes autorizar la distribución de casi 180 millones de euros a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla, destinados a la lucha contra la violencia de género.

De la cifra total, 160 millones de euros están destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en 2025. Se dedicarán, por tanto, a financiar proyectos o programas de lucha contra la violencia de género que deberán ser promovidos por las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en el ámbito de sus competencias, a lo largo de 2026.

La asignación de los fondos se plantea mediante diferentes variables y ponderaciones sobre datos de cada una de las comunidades o ciudades autónomas y que tienen en cuenta cuestiones como la insularidad, si se trata de una ciudad fronteriza, la distribución de mujeres y, en especial, de las de más de 65 años, las mujeres extranjeras, las que presentan alguna discapacidad, mujeres paradas o con trabajos temporales; la densidad de población o la población rural.

El Consejo de Ministros también acordó la distribución de los 19,8 millones restantes para distintos programas y planes autonómicos destinados a las víctimas de violencia de género y de violencias sexuales.