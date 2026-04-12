Gobierno español y oposición PP coinciden en celebrar victoria de Péter Magyar en Hungría

Madrid, 12 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder del PP -principal partido en la oposición-, Alberto Núñez Feijóo, han coincidido esta noche en celebrar el triunfo del líder opositor conservador Péter Magyar y su partido, Tisza, en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría.

Pedro Sánchez ha comentado en su cuenta de X que "hoy ganan Europa y los valores europeos"; ha felicitado "a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas" y ha manifestado su deseo de "trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos".

Por su parte el líder opositor del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la misma red X, ha considerado que "es una gran noticia que en Europa haya más Partido Popular. En tiempos de incertidumbre, Hungría ha votado masivamente por un partido europeísta para que refuerce la estabilidad en el continente".

"Quienes creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de ayudar a Ucrania -ha añadido Núñez Feijóo- tenemos motivos para el optimismo", que ha comentado así mismo que es un "gran día para los húngaros y para @magyarpeterMP, al que acabo de felicitar por esta gran victoria. El próximo gran éxito del EPP será en España".

En X también ha escrito el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha dado la enhorabuena a Péter Magyar y al pueblo húngaro y ha agregado que "con estas elecciones también gana Europa.

"Trabajaremos con el nuevo gobierno por una UE fuerte y unida en torno a sus valores democráticos", ha afirmado Albares.

En la red social Bluesky, la vicepresidenta Segunda del Gobierno español y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha comentado que "hoy cae un proyecto autoritario en Europa. Cae Viktor Orbán, referente de toda la internacional del odio. Se les puede parar. Les vamos a ganar".

Sin embargo, a juicio del líder de Vox -partido más a la derecha del PP-, Santiago Abascal, "Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista. La derrota de Víctor Orbán la pone en peligro".

Así lo ha comentado Abascal en X, red en la que ha añadido que Orbán "deja una Hungría mucho mejor de la que recibió. Y deja una honda huella en todas las fuerzas patriotas de Europa. Hay que seguir peleando por la soberanía, la libertad y la prosperidad de las naciones".

Con más de dos tercios de los votos escrutados de las elecciones legislativas celebradas en Hungría este domingo, el líder opositor conservador Péter Magyar y su partido, Tisza, superan el umbral de una mayoría de dos tercios en el Parlamento.

Tras el recuento de 81,5 % de las papeletas, la oposición logró 137 de los 199 escaños, frente a 55 del hasta ahora gobernante partido Fidesz, del ultranacionalista Viktor Orbán, que gobernó el país centroeuropeo desde 2010 con mayoría absoluta.

El tercer partido en la Cámara, Nuestra Patria, de extrema derecha, superaba a las 22.10 hora local (19.55 GMT) por la mínima el umbral del 5 %, que le daba 7 escaños. EFE