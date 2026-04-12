El Tren Al Ándalus parte este domingo por primera vez desde Madrid con destino Sevilla

El Tren Al Ándalus partirá este domingo por primera vez desde Madrid, tras su visita a la capital, concretamente desde la estación de Aranjuez, con destino Sevilla en un itinerario programado de siete días y seis noches.

La primera salida de la temporada tuvo lugar el pasado domingo 5 de abril, con el recorrido inverso desde la estación de Sevilla Santa Justa hasta Madrid. La programación de 2026 presenta la nueva ruta del Tren Al Ándalus, que amplía su tradicional recorrido andaluz para incluir también Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, con novedades en los destinos, itinerarios renovados y mejoras en el servicio.

El recorrido del tren comprende paradas y visitas en Córdoba, Cádiz, Jerez, Cáceres, Mérida, Alcázar de San Juan, Toledo y Aranjuez. Así, los viajeros podrán disfrutar de visitas como la Mezquita-Catedral de Córdoba, un espectáculo ecuestre en Jerez, las ruinas romanas de Mérida, el casco histórico de Cáceres o los molinos de viento de Campo de Criptana.

La propuesta gastronómica evoluciona hacia una apuesta más marcada por el producto regional, las tradiciones culinarias de cada territorio y las experiencias enológicas en bodegas. Al mismo tiempo, los servicios y el confort de las suites continúan perfeccionándose.

Entre otros muchos servicios y actividades incluidas a bordo del tren, el viaje cuenta con un autobús de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido para facilitar los desplazamientos durante las excursiones, un guía multilingüe disponible durante todo el viaje y las entradas a todas las visitas programadas.