El PSOE pide en el Congreso que se documente el "bibliocausto" durante el franquismo

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a que se documente y reconozca el "bibliocausto español" durante la dictadura franquista.

Así lo han puesto de manifiesto los socialistas en una iniciativa a la que ha tenido acceso Europa Press para su debate en el Pleno del Congreso el próximo martes 14 de abril.

"La destrucción nazi en 1933 causó tal impacto que llevó a la revista estadounidense Time a hablar de 'bibliocausto' y la revista neoyorquina Newsweek la calificó como holocausto de libros. Pero lo que es menos conocido es el hecho de que, desde el golpe de estado de julio de 1936 hasta el final de la guerra, numerosas hogueras se encendieron en las ciudades y pueblos de España en las que ardieron gran número de publicaciones tildadas de 'antiespañolas' y 'envenenadoras del alma popular'", explica el PSOE.

Asimismo, piden que se fomente la difusión de este "bibliocausto" entre los jóvenes a través de iniciativas educativas y de divulgación científica e histórica.

Por otro lado, y en el marco de la conmemoración de 'España en libertad. 50 años', el PSOE plantea la posibolidad de reconocer el compromiso con la cultura de libreros, bibliotecarios, editores y autores durante este periodo.