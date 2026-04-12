El primer ministro finlandés saluda el resultado de las elecciones húngaras

Berlín, 12 abr (EFE).- El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, saludó este domingo el resultado de las elecciones legislativas en Hungría, de las que salió victorioso el conservador Péter Magyar frente al ultranacionalista Viktor Orbán.

"El pueblo húngaro ha demostrado en unas elecciones democráticas su fuerte voluntad de ser un actor activo en la Unión Europea y en la OTAN", escribió en X.

"El resultado de las elecciones ofrece a Hungría la oportunidad de volver a ser un actor constructivo en nuestra comunidad común de valores y de seguridad. Felicito a Péter Magyar. Espero que haga todo lo posible por restablecer la confianza común", resaltó.

El actual primer ministro Viktor Orbán concedió la victoria a su rival tras obtener solo 54 de 199 escaños, con el 72 % de los votos escrutados, frente a los 138 de Tisza, la formación de Magyar.

"Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no nos ha otorgado la responsabilidad de gobernar", dijo ante sus seguidores el mandatario húngaro. EFE