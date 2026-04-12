El presidente del JNE llama a una participación "responsable" y garantiza transparencia en la jornada electoral

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, ha hecho este sábado un llamamiento a la ciudadanía peruana para participar de forma "informada, consciente, libre y secreta" en las elecciones generales de este domingo, subrayando que el proceso contará con plenas garantías de transparencia y legalidad.

En un mensaje institucional, Burneo ha descrito la cita con las urnas como una "verdadera fiesta electoral" en la que los ciudadanos no solo eligen a sus representantes, sino que también "renuevan su compromiso con la democracia, con el país y con las generaciones que vienen".

Asimismo, ha destacado que el voto constituye "la expresión más genuina de nuestra libertad" y el mecanismo mediante el cual la población decide el rumbo del país, por lo que ha instado a ejercerlo de manera responsable, como garantía de una decisión "auténtica y responsable".

El titular del organismo electoral peruano ha insistido en que la institución actuará con "absoluta firmeza" para garantizar la "transparencia, independencia y legalidad" del proceso, remarcando que se trata de una convicción que guía todas sus actuaciones.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo del personal electoral, al que ha reconocido su "profesionalismo" y dedicación, así como el despliegue de supervisión en todo el país para velar por el cumplimiento de las normas y el respeto a la voluntad popular. "Nuestro deber es trabajar para que cada voto sea respetado y cada decisión ciudadana se refleje fielmente en los resultados", ha agregado.

Durante la jornada de este domingo, 12 de abril, los peruanos elegirán al presidente y vicepresidente de la República, a los 60 senadores y 130 diputados del nuevo Congreso bicameral, así como a los representantes ante el Parlamento Andino, en un proceso que, según Burneo, trasciende lo institucional al implicar la elección del modelo de país.

El representante del JNE también ha apelado al "alto sentido cívico" de la ciudadanía y ha instado tanto a los miembros de mesa como a los actores políticos a actuar con "responsabilidad" y "altura democrática", pidiendo esperar los resultados con serenidad y respetar el veredicto de las urnas.

Finalmente, ha animado a que la jornada sirva para demostrar la "madurez democrática" del país y ha concluido con un mensaje de participación: "Votemos con responsabilidad, con orgullo y con la certeza de que cada voto cuenta y será respetado. El Perú decide", ha sentenciado.

OBSERVADORES DEL OEA EN TODO EL PAÍS

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha anunciado que desplegará una misión internacional de observación con motivo de los comicios, integrada por 97 expertos procedentes de 22 países del continente, tal y como ha informado el propio organismo a través de redes sociales.

La misión, encabezada por Víctor Rico, estará presente en las 25 regiones del país, incluida la Provincia Constitucional del Callao, así como en distintas ciudades del extranjero donde residen ciudadanos peruanos con derecho a voto.

Rico ha explicado que los observadores se desplegarán en los centros de votación desde primera hora, coincidiendo con la apertura de las mesas electorales, con el objetivo de supervisar el desarrollo de la jornada. "Estaremos presentes a lo largo del día llenando un formulario con los aspectos que para nosotros son importantes", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que la misión elaborará un informe preliminar tras la jornada electoral, que será completado posteriormente con un documento final dirigido al Consejo Permanente del organismo regional, en el que se recogerán las principales conclusiones del proceso.

A estas medidas, se suma el "histórico" despliegue de más de 100.000 militares y agentes de la Policía Nacional de Perú anunciado por el primer ministro del país, el general retirado Luis Enrique Arroyo, que han sido movilizados para garantizar la seguridad durante la votación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas.

Los peruanos tienen ante sí este domingo una nueva ocasión de revertir la crisis política por la que transita el país en la última década, con ocho presidentes incluyendo el actual, votando en unas elecciones generales históricas por un aumento de hasta el 8% del censo electoral con respecto a 2021 y porque podrán elegir entre 35 candidatos presidenciales, una cifra récord que vaticina una fragmentación del voto sin precedentes.

De los candidatos que ilustran una papeleta ridículamente enorme --son 42 centímetros de ancho por 44 de alto--, ninguno supera el 15% de apoyo en las encuestas y solo cinco tienen posibilidades de pasar a una segunda vuelta fijada para el 7 de junio, según apuntan los sondeos, que reflejan igualmente un 17% de indecisos.

Aparte de elegir al presidente de la República, los peruanos están llamados a renovar a sus representantes ante el Congreso, con más de 10.000 contendientes que se postulan a un Congreso bicameral que no existía desde la década de 1990 y para el que se necesita al menos un 5% de los votos para entrar. A los 130 aspirantes a la Cámara de Diputados y los cinco del Parlamento Andino se suman ahora los 60 del Senado.