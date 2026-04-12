El Ministerio de Sanidad libanés eleva a más de 2.000 los muertos por los ataques de Israel

El Ministerio de Salud Pública de Líbano ha elevado a 2.020 el número total de personas fallecidas desde el pasado 2 de marzo como consecuencia de los continuos ataques de las fuerzas israelíes en suelo libanés, en el marco del recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Ejército de Israel y el partido-milicia chií Hezbolá.

El Ministerio ha indicado asimismo que el número de heridos ha aumentado también, hasta situarse en 6.436 personas, según los datos del último informe emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria sobre la evolución de la agresión israelí contra Líbano.

La Unidad de Riesgos y Desastres ha precisado en un comunicado que de este total, 97 personas han fallecido en las últimas 24 horas, lapso temporal en el que han resultado heridas otras 133 personas.

Este balance ha de tomarse como preliminar, pues los servicios de emergencias continúan evaluando los daños y debido a la "gran cantidad de restos humanos, lo que requiere tiempo para completar las pruebas de ADN y confirmar la identidad de las víctimas antes de poder determinar el número final" de las mismas.

En este contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves que había ordenado mantener negociaciones directas con Beirut para establecer relaciones pacíficas, pero insistió en que la tregua alcanzada entre Estados Unidos e Irán esta semana no se extendería a territorio libanés. Mientras, las autoridades iraníes condicionaban el inicio de conversaciones con Washington en Islamabad, Pakistán, al cese de ataques en Líbano así como al levantamiento de sanciones por parte del país norteamericano.

Esta madrugada, la delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, se ha retirado de las conversaciones con Irán tras más de 20 horas de intensa ronda de negociaciones que ha terminado sin acuerdo y con la presentación de lo que Washington ha descrito como su "oferta final" antes de abandonar Islamabad. Esta situación no hace sino incrementar la incertidumbre en lo que al alto el fuego entre Washington y Teherán respecta, y sus posibles consecuencias para la región.

"Hemos dejado muy claras cuáles son nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no. Lo hemos dejado tan claro como nos ha sido posible, y ellos han optado por no aceptar nuestras condiciones", ha explicado Vance, que no ha revelado ningún detalle sobre los próximos pasos de Estados Unidos en el marco del conflicto iniciado el pasado 28 de febrero tras una ofensiva conjunta de EEUU e Israel contra Teherán.