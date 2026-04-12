Agencias

El Kremlin descarta prolongación de la tregua pascual tras su expiración esta medianoche

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Moscú, 12 abr (EFE).- El Kremlin descarta la prolongación de la tregua de 32 horas una vez expire en la medianoche de este domingo de Pascua ortodoxa, la festividad religiosa más importante en Rusia y Ucrania.

"La operación militar especial continuará una vez expire la tregua, hasta que (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski se arme de valor y asuma su responsabilidad", en alusión a la retirada de sus tropas del Donbás, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en declaraciones a la televisión pública rusa. EFE

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