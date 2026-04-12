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El Jurado de Elecciones de Perú exhorta a actores políticos a respetar la voluntad popular

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Lima, 11 abr (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) exhortó a los actores políticos a respetar la voluntad popular y estar a la altura democrática ante los comicios generales de este domingo y aseguró transparencia en el proceso electoral.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, difundió un video este sábado, a horas de que se abran los locales electorales este domingo a las 7:00 hora local (12:00 hora GMT), en el que instó a la ciudadanía a participar en los comicios.

"Exhorto a todos los actores políticos a actuar con altura democrática, a esperar los resultados con serenidad y a respetar la voluntad popular expresada en las urnas. La democracia se fortalece con respeto, con tolerancia y con responsabilidad", expresó Burneo.

Además, agregó que Perú es una nación que ha sabido enfrentar los momentos más desafiantes de su historia y este domingo, la población está llamada, una vez más, a demostrar su fortaleza, unidad y compromiso con la democracia.

"Hagamos que mañana 12 de abril, sea una jornada ejemplar, que el Perú demuestre al mundo su madurez democrática, su civismo y su esperanza en el futuro. Votemos con responsabilidad, con orgullo y con la certeza de que cada voto cuenta y será respetado", señaló el presidente del JNE.

También deseó que la ciudadanía vote de manera informada, consciente, libre y secreta como garantía de una decisión auténtica y responsable.

"Desde el Jurado Nacional de Elecciones, como ente rector del sistema electoral, garantizamos con absoluta firmeza la transparencia, independencia y legalidad de todo el proceso electoral. Este compromiso no es solo institucional, es una convicción profunda que guía a cada una de nuestras acciones", dijo.

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) exhortó a los actores políticos respetar la voluntad popular y estar a la altura democrática ante los comicios generales de este domingo y aseguró transparencia en el proceso electoral.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, difundió un video la noche del sábado, a horas de que se abran los locales electorales este domingo a las 07.00 de la mañana (12.00 hora GMT), en el que animó a la ciudadanía a participar en los comicios.

"Exhorto a todos los actores políticos a actuar con altura democrática, a esperar los resultados con serenidad y a respetar la voluntad popular expresada en las urnas. La democracia se fortalece con respeto, con tolerancia y con responsabilidad", expresó Burneo.

Agregó que Perú es una nación que ha sabido enfrentar los momentos más desafiantes de su historia y este domingo, la población está llamada, una vez más, a demostrar su fortaleza, unidad y compromiso con la democracia.

"Hagamos que mañana 12 de abril, sea una jornada ejemplar, que el Perú demuestre al mundo, su madurez democrática, su civismo y su esperanza en el futuro. Votemos con responsabilidad, con orgullo y con la certeza de que cada voto cuenta y será respetado", señaló el presidente del JNE.

También deseó que la ciudadanía vote de manera informada, consciente, libre y secreta como garantía de una decisión auténtica y responsable.

"Desde el Jurado Nacional de Elecciones, como ente rector del sistema electoral, garantizamos con absoluta firmeza la transparencia, independencia y legalidad de todo el proceso electoral. Este compromiso no es solo institucional, es una convicción profunda que guía a cada una de nuestras acciones", dijo.

Más de 27 millones de peruanos están convocados este domingo a las urnas para escoger a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia, luego de acumular una década de crisis políticas donde el país ha tenido ocho presidentes en diez años. EFE

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