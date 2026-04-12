El Gobierno irlandés anuncia nuevas ayudas al combustible tras cinco días de protestas

El Gobierno irlandés ha anunciado este domingo nuevas ayudas para el consumo de combustible en forma de rebajas de impuestos, un aplazamiento de la aplicación de la tasa al carbono o un precio especial para el gasóleo profesional.

El primer ministro irlandés, Micheal Martin, ha anunciado un paquete de medidas valorado en unos 505 millones de euros tras una reunión de emergencia del Consejo de Ministros. Estas medidas se suman a las anunciadas hace ya casi tres semanas por 250 millones de euros.

Desde la oposición, el partido Sinn Féin ha anunciado que presentará una moción de censura contra la gestión de la crisis del combustible cuando retome sus sesiones el Parlamento o Dáil. El Partido Socialdemócrata irlandés e Irlanda Independiente han anunciado que apoyará la moción, aunque será necesario que diputados de la coalición de gobierno de Fianna Fáil, Fine Gael e independientes voten a favor para que prospere.

Las protestas han desembocado en el bloqueo de la única refinería del país y de cisternas de almacenamiento, lo que ha provocado problemas en la distribución de combustible y una intervención de la Policía con varias detenciones y enfrentamientos.

Transportistas, agricultores y trabajadores del campo han liderado las protestas iniciadas el martes con convoyes de tráfico lento y paradas en las principales carreteras, así como bloqueos de infraestructura crítica. Exigen al Gobierno medidas urgentes para reducir el coste del combustible por considerarlo insostenible.