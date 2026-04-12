El candidato ultraconservador López Aliaga pide elecciones complementarias en Perú

Lima, 12 abr (EFE).- El candidato ultraconservador peruano Rafael López Aliaga afirmó que las elecciones generales que se celebran este domingo en Perú "se han manchado" con la falta de material electoral en varios centros de votación de Lima y pidió que se convoque a elecciones complementarias "en el término de 24 horas".

López Aliaga, quien también es exalcalde de Lima, consideró una "grave irresponsabilidad" los retrasos que dificultaron y, en algunos casos, impidieron que se celebre el proceso en centros de votación de Lima, sobre todo en el sur de la capital peruana.

Según el candidato, se presentó un "hecho totalmente insólito" de que no se instaló un 13 % de los centros de votación, una cifra que difiere de la ofrecida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que aseguró que en todo el país se instaló el 99,8 % de las mesas de sufragio.

El líder del partido ultraderechista Renovación Popular dijo que en el resto del país "sí se han abierto casi el 100 % de mesas" de votación y consideró que los problemas en Lima "tienen connotaciones penales".

"Vamos a tratar de rescatar este proceso que ya está manchado, pero no quiero que esté viciado", enfatizó.

De inmediato, la también representante de Renovación Popular Gladys Echaiz agregó que su partido verificó que "en muchos centros de votación no se llegaron a instalar las mesas" y que el 13 % que mencionan tiene "una incidencia en más o menos un millón de electores que, definitivamente, van a determinar el resultado final de las elecciones".

Echaiz remarcó, en ese sentido, que para no "tener problemas posteriormente" y que las elecciones sean "limpias, transparentes y legitimadas" han enviado una solicitud al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para pedir "que convoque a elecciones complementarias en el término de 24 horas".

"Debemos evitar consecuencias que pueden alterar el orden y la tranquilidad del país", acotó antes de remarcar que la intención es "garantizar el derecho de todos los electores a elegir al representante que deseen".

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró este domingo que el 99,8 % de las mesas electorales lograron instalarse y que quince de ellas no pudieron abrir, lo que supuso que 63.300 electores se quedaron sin emitir su voto por el retraso o falta del material electoral.

La situación conllevó a la extensión de la jornada electoral durante una hora más en todo el país, hasta las 18:00 hora local (23:00 GMT) y los reclamos de candidatos, especialmente de López Aliaga, quien pidió que se ordene la captura de Corvetto, para procesarlo penalmente por omisión de funciones.

López Aliaga ya había anticipado en días anteriores, sin aportar prueba alguna, la posibilidad de un fraude en los comicios e incluso había amenazado a Corvetto.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.