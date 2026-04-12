Ejército ucraniano acusa a Rusia de haber violado la tregua casi 500 veces el primer día

Berlín, 12 abr (EFE).- Durante la primera jornada de la tregua pascual de 32 horas declarada por el Kremlin, Rusia ha violado el alto el fuego casi 500 veces, ha afirmado el Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

"A partir de las 4:00 PM (hora local de Kiev, 13:00 GMT), se han registrado 469 casos de violaciones del alto el fuego", señaló la institución castrense en un parte publicado a última hora del sábado.

En concreto, se contabilizaron 22 asaltos enemigos en diversas zonas del frente, 153 bombardeos de artillería, 19 ataques con drones kamikaze de los tipos Lancet y Molniya y 275 ataques con drones FPV, de acuerdo con dicha fuente.EFE