Agencias

EEUU dice que su "última" oferta a Irán es un "método de entendimiento" tras negociaciones

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Islamabad, 12 abr (EFE).- El vicepresidente estadounidense, J.D.Vance, afirmó este domingo desde Islamabad que han ofrecido a Irán "una propuesta muy simple", que es la de un "método de entendimiento", la que llamó su "mejor y última oferta", a la espera de que Teherán la acepte o no.

"Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan", afirmó el líder de la delegación estadounidense en una comparecencia en la capital paquistaní, sede de las conversaciones entre las dos partes que se han alargado 21 horas sin llegar a un acuerdo. EFE

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