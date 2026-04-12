EEUU anuncia el inicio del bloqueo de todos los puertos iraníes desde las 17.30 horas del lunes

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este domingo de que comenzará el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de las 10.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 16.00 horas en la España peninsular y las 17.30 en Irán.

"Conforme al anuncio del presidente se aplicará el bloqueo imparcialmente contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo --Pérsico-- y del golfo de Omán", ha publicado el CENTCOM en un comunicado.

Las fuerzas militares estadounidenses "no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten el estrecho de Ormuz que vayan desde o hacia puertos que no sean iraníes", ha explicado.

El contingente estadounidense dará más información a los mandos de los buques comerciales afectados "antes de que comience el bloqueo" y los insta a comunicarse por el canal 16 "de puente a puente" cuando naveguen por el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz.