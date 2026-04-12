Detenido en La Rioja un agresor sexual buscado en Alemania por seis delitos contra la nieta de su pareja

La Guardia Civil ha detenido en una zona rural de La Rioja a un hombre de 67 sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales de Alemania por su presunta implicación en seis delitos de agresión sexual y lesiones.

La reclamación judicial se basa en unos hechos ocurrido en junio de 2024 en Alemania. Se investiga si el ahora detenido cometió varios delitos de agresión sexual y lesiones contra la nieta de su pareja sentimental, una menor de diez años de edad.

La investigación en España se inició hace varias semanas tras una comunicación de la Fiscalía de Traunstein (República Federal de Alemania), como ha informado este domingo el Instituto Armado mediante un comunicado.

A través de los cauces de cooperación policial internacional alertó sobre la posible presencia del reclamado en territorio riojano, donde podría encontrarse oculto para eludir la acción de la justicia alemana.

A raíz de esta información, la Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja activó un dispositivo de investigación y búsqueda.

Las gestiones realizadas permitieron localizar al sospechoso en una casilla de campo aislada situada en una zona rural de La Rioja Oriental, donde se había establecido para evitar ser detectado.

Dadas las dificultades de acceso al paraje y el riesgo de fuga, los agentes diseñaron un operativo específico para garantizar la seguridad de la intervención.

En el dispositivo de Guardia Civil participaron efectivos del Equipo PEGASO, que emplearon drones para el control aéreo y la vigilancia de la zona, así como agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana, encargados de ejecutar la entrada táctica en el inmueble.

El operativo culminó con la detención del reclamado sin incidentes. Durante el registro se hallaron dos teléfonos móviles y 33 DVD, efectos que fueron incautados y que serán analizados por la policía alemana por si pudiera incluir material pedófilo.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente para tramitar su entrega a las autoridades de Alemania conforme al procedimiento establecido en la Orden Europea de Detención y Entrega.