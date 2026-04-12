(Crónica) El Villarreal afianza el podio en San Mamés y Muriqi va a por Mbappé

El Villarreal venció (1-2) al Athletic Club este domingo en la jornada 31 de LaLiga EA Sports y afianzó la tercera posición en una clasificación congestionada por ambos lados con el empate del Real Betis contra Osasuna (1-1), la victoria del Real Oviedo sobre el RC Celta (0-3) y el triunfo del Mallorca ante el Rayo (3-0).

El 'Submarino' lo hizo fácil en su visita a San Mamés, sobre todo en un mal primer tiempo de los locales. Pese a contar ya con los Iñaki y Nico Williams en el once, los de Ernesto Valverde no generaron nada y, encima, descuidaron atrás con errores, señalado Iñigo Lekue, para irse con el 0-2 al descanso.

Sergi Cardona y Alfon González firmaron los goles de un Villarreal que tuvo más ocasiones también en la segunda parte. El Athletic quiso tirar de orgullo pero pronto se quedó sin gasolina, pese a los cambios, y el 1-2 de Gorka Guruzeta llegó algo tarde. Pépé llegó a hacer el tercero visitante, pero en fuera de juego, y los vascos apretaron con más corazón que fútbol.

Los de Marcelino García Toral sumaron así 61 puntos, casi garantizada de manera matemática su presencia en la próxima Champions, y metieron cuatro de ventaja con el Atlético de Madrid en la lucha por la tercera plaza. Mientras, la temporada del adiós a Valverde se puede hacer larga en Bilbao, con 38 puntos.

El domingo dejó acción por abajo, con el colista Oviedo, que dejó de serlo hasta ver lo que hace el Levante este lunes, goleando al Celta. El equipo asturiano, a seis puntos de la salvación, sonrió con un doblete de Fede Viñas en Balaídos, donde los locales parecían tener la cabeza en la remontada que necesitan en Liga Europa, tras encajar otro 3-0 contra el Fribugo en la ida de cuartos de final.

El conjunto visitante castigó al inicio del encuentro y antes del descanso a un Celta con cambios. Claudio Giráldez mandó al campo a Iago Aspas en la reanudación, pero el doblete de Viñas dejó sin reacción a un Celta que quemó naves desde el banquillo sin encontrar la meta rival. Los de Vigo, sextos con 44, fallaron a la zona europea de la tabla, aunque fue la tónica general en esta jornada.

El Betis siguió su mala dinámica, pero no lo tuvo que lamentar en exceso por el resto de resultados, quinto con 46. Los de Manuel Pellegrini, que conservan esa plaza pese a llevar siete jornadas seguidas sin ganar, no pudieron cortar la racha en El Sadar, y eso que Abde adelantó a los visitantes a los siete minutos.

Los andaluces, que se juegan también el billete a semifinales de la Liga Europa contra el Braga (1-1) esta próxima semana, se quedaron sin renta por un penalti convertido por Ante Budimir, y en el segundo tiempo estuvieron más a merced del rival. Osasuna, con ganas de apuntarse de verdad a la zona noble, lo intentó con un incansable Víctor Muñoz, que topó con Álvaro Valles.

MURIQI VA A POR MBAPPÉ

Por otro lado, el Mallorca de Martín Demichelis hizo bueno el triunfo la pasada semana contra el Real Madrid superando de nuevo en Son Moix a un Rayo también bajo cantos europeos. Vedat Muriqi dio rienda suelta a la fe de los baleares en la salvación, dos puntos por encima del descenso, con un doblete en el primer tiempo, 21 goles en Liga por los 23 del Pichichi Kylian Mbappé.

El cuadro visitante, con el AEK y una histórica cita con semifinales de la Conference a la vuelta de la esquina, pudo recortar distancias en el inicio del segundo acto, pero fue Jan Virgili quien aseguró el premio para los locales. El Mallorca confirmó que los de abajo no se rinden y, con solo un punto más, el Rayo haría bien en no olvidarse pese a su campaña por Europa.