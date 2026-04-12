(Crónica) El Manchester City aprieta de nuevo la Premier con su victoria sobre el Chelsea

El Manchester City venció (0-3) al Chelsea este domingo en la jornada 32 de la Premier para confirmar que depende de sí mismo para ganar el título que parecía tener en su mano el Arsenal, mientras que el Tottenham se quedó en zona de descenso con su derrota (1-0) ante el Sunderland.

El equipo de Pep Guardiola aprovechó la derrota 'gunner' el sábado contra el Bournemouth y se colocó a seis puntos del liderato, con un partido menos y con el duelo directo contra el Arsenal pendiente. En Stamford Bridge, el primer tiempo fue igualado, pero tras el descanso apareció Rayan Cherki y con él sonrió el City.

El francés dio las asistencias a Nico O'Reilly y Marc Guehi, mientras que Jeremy Doku encontró el premio a su insistencia con el 0-3. El campeón de la Carabao Cup recuperó a tiempo el pulso a la Premier mientras que el Chelsea se complicó la próxima Champions, a cuatro puntos del quinto puesto con su tercera derrota seguida.

Por otro lado, el Tottenham de Roberto de Zerbi, sustituto de un Igor Tudor que duró mes y medio en el banquillo de los 'Spurs', no pudo con el Sunderland y terminó el fin de semana en puestos de descenso. El técnico italiano no frenó la caía libre londinense para meterse ya en zona roja con 14 partidos seguidos sin ganar.

Además, el Aston Villa empató (1-1) con un Nottingham Forest que pelea por la permanencia, aunque la derrota del Chelsea después mantuvo a los de Unai Emery en la cuarta posición con margen. Por otro lado, el Newcastle perdió (2-1) ante el Crystal Palace, por un doblete de Jean-Philippe Mateta en los últimos diez minutos, superados por los londinenses en la tabla y lejos de Europa.