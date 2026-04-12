Cari Lapique y Nuria González, las otras damas de los toros en Brihuega, con permiso de Tana Rivera

Ha sido una semana donde el mundo del toro ha copado todas las portadas y no precisamente por los carteles, sino por los protagonistas que han ocupado los tendidos. Don Juan Carlos era el primero en eclipsar la vuelta de Morante de la Puebla a los ruedos el Domingo de Resurrección y este sábado Tana Rivera aparecía en Brihuega, en su primera aparición tras la confirmación de su relación con Roca Rey, precisamente uno de los diestros que formaban el cartel de la Tradicional corrida de toros de la Primavera de la localidad alcarreña.

Pero con la venia de la nieta de la duquesa de Alba, hasta Brihuega también viajaron dos habituales de las plazas de toros, Cari Lapique y Nuria González. Las dos amigas acudieron juntas a ver a la terna que prometía una tarde de trofeos: José María Manzanares, Juan Ortega y Roca Rey. Compartieron confidencias durante las diferentes faenas, pidieron trofeos para los diestros y tuvieron la oportunidad de saludar a la verdadera protagonista de la tarde, que se acercó a saludarlas.

Es de sobra conocida la estrecha relación de Cari Lapique con los Rivera y la casa de Alba, todos se adoran y Tana es como una hija más para Cari, de ahí el inmenso cariño con el que se saludaron y la cercanía con la que estuvieron charlando antes del comienzo de los toros.