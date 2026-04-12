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Al menos 30 muertos en una avalancha humana en la Ciudadela de Laferrière (Haití)

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Al menos 30 personas han fallecido este sábado a causa de una estampida humana registrada en un enclave turístico muy concurrido de Haití, según fuentes de la agencia de protección civil haitiana a los medios locales.

De acuerdo con informaciones publicadas por el diario 'Le Nouvelliste', una gran afluencia de visitantes se había concentrado durante la jornada en la Ciudadela de Laferrière, ubicada en el municipio de Milot, en el norte del país.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, ha recibido "con profunda consternación" la noticia del suceso, en el que se han visto implicados numerosos jóvenes, de acuerdo con un comunicado recogido por el mismo medio.

Asimismo, las autoridades han indicado que se encuentran desplegadas y en estado de máxima alerta para ofrecer asistencia y apoyo a las víctimas, mientras el Gobierno ha instado a la población a mantener la calma en tanto prosiguen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente.

La fortificación, que data del siglo XIX y está reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, constituye uno de los principales atractivos turísticos del país caribeño. Levantada por antiguos esclavos, es considerada además un emblema de la lucha de Haití por su libertad frente al dominio colonial francés.

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