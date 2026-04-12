Al menos 21 civiles asesinados en un ataque de bandidos armados en el noroeste de Nigeria

Nairobi, 12 abr (EFE).- Al menos 21 civiles fueron asesinados y un número indeterminado secuestrados por bandidos armados que los atacaron cuando los vecinos se negaron a pagarles las tasas que les cobran, en el estado de Zamfara, confirmaron a EFE este domingo una organización local y un líder comunitario.

"Cientos de bandidos atacaron el viernes el pueblo de Bunkasau, en el distrito de Bukkuyyum, y mataron al menos 21 residentes", declaró a EFE por teléfono el secretario de la Coalición de la Sociedad Civil de Zamfara (ZASCON), Attahiru Mohammed.

Los atacantes también robaron ganado y prendieron fuego a varias casas, detalló Mohammed.

"Según hemos podido saber, el ataque se produjo porque los aldeanos se negaron a pagarles el 'impuesto de protección' que cobran en varias comunidades del estado a cambio de no ser atacadas", señaló el secretario de la ZASCON.

También confirmó a EFE los hechos un líder comunitario de Bukkuyyum llamado Musa Zakariyah, que cifró en al menos 200 los atacantes y explicó que irrumpieron disparando en la aldea antes de que los habitantes respondieran.

"Los aldeanos estaban cansados de pagar las cuotas, así que cuando llegaron los bandidos se enfrentaron a ellos en un tiroteo con el apoyo de los vigilantes (milicias comunitarias de autodefensa). Desafortunadamente, 21 residentes perdieron la vida", relató.

Según Zakariyah, "ocho aldeanos fueron heridos de gravedad y muchos están desaparecidos", mientras "los jóvenes siguen rastreando el bosque en busca de ellos".

EFE se puso en contacto con el portavoz de la Policía en Zamfara, Yazidi Abubakar, que confirmó el ataque pero no el número de muertos.

"El asunto está bajo investigación. No dispongo de todos los detalles por el momento", dijo Abubakar.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques frecuentes de bandidos, término usado para nombrar a criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan a veces de "terroristas".

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Además, el noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP). EFE