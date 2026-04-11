Zelenski avisa que Ucrania está lista para responder ataques a pocas horas de la entrada en vigor de la tregua

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que su país responderá "de manera estricta" a cualquier ataque que ocurra durante el alto el fuego declarado a partir de este sábado durante la Pascua Ortodoxa, como ha garantizado también que el Ejército ucraniano se ceñirá al cese de hostilidades mientras la situación lo propicie, e incluso ha mostrado su disposición a prorrogar la tregua más allá del domingo.

"Hoy hemos definido los parámetros de nuestra respuesta a cualquier posible violación del alto el fuego por parte del ejército ruso. Todos entendemos con quién estamos tratando. Ucrania respetará el alto el fuego y responderá estrictamente de la misma manera", ha indicado el presidente ucraniano.

Está previsto que el alto el fuego comience a las 16.00 horas (hora local) de este sábado, 11 de abril, y que concluya a última hora del domingo, 12 de abril.

Zelenski ha insistido igualmente en que "la ausencia de ataques rusos por aire, tierra y mar significará que no habrá respuesta de nuestra parte".

Con todo, el presidente de Ucrania ha avisado que "el Ejército ucraniano está preparado para cualquier novedad en el frente" y recordado que su país considera que todo cese de hostilidades podría representar "el comienzo de un verdadero movimiento hacia la paz".

"Se comunicado a la parte rusa información sobre la simetría de nuestras acciones y la posible extensión del alto el fuego más allá de Semana Santa", ha remachado.