VÍDEO: EEUU e Irán se citan en Pakistán entre líneas rojas y dudas sobre el alcance del alto el fuego

Estados Unidos e Irán se dan cita este sábado en Pakistán para lanzar un nuevo proceso de negociación que ponga fin a las hostilidades y devuelva la libre navegación al paso de Ormuz, en medio de las líneas rojas mutuas y de las dudas sobre el alcance del alto el fuego pactado 'in extremis' cuando expiraba el ultimátum dado por Donald Trump para arrasar con la infraestructura civil iraní y sus amenazas de "borrar una civilización".

Cuarenta días después de la guerra lanzada por Washington y Tel Aviv, las negociaciones en Islamabad vuelven a poner sobre la mesa las discrepancias entre las partes y sacan a la luz las desconfianzas mutuas, toda vez que Estados Unidos e Israel ya atacaron por sorpresa en medio de varias rondas de negociaciones para un acuerdo nuclear con Irán a finales de febrero.

Aquellas conversaciones indirectas facilitadas por Omán no llegaron a producir resultados y descarrilaron finalmente con la guerra iniciada contra Teherán, que ya en su primera jornada se saldó con la muerte del líder supremo Ali Jamenei y la cúpula política y militar iraní.

Ahora, seis semanas después de la ofensiva, que ha dejado más de 3.000 muertos en el país centroasiático y ha llevado la inestabilidad a una decena de países del Golfo y de Oriente Próximo, Washington busca que las conversaciones devuelvan la normalidad al estratégico paso de Ormuz, escenario de tensiones por los ataques a buques cargueros y petroleros en una vía clave para el comercio mundial de crudo.

La delegación estadounidense está encabezada esta vez por el vicepresidente, JD Vance, quien antes de viajar a Pakistán ha señalado que hay "directrices claras" de Trump sobre cómo negociar con Teherán y ha advertido a la parte iraní que no trate de "engañar" a Washington, con la amenaza velada de que retomará la ofensiva contra la República Islámica y de que el alto el fuego pactado con Teherán se trata de una "tregua frágil".

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha condicionado el comienzo de las negociaciones al levantamiento de sanciones y a la extensión de la tregua a Líbano.

LÍNEAS ROJAS DE EEUU E IRÁN

De todos modos, la mesa de negociación en Islamabad tiene un equilibrio muy precario puesto que las líneas rojas y las condiciones mutuas dificultan que haya una base mínima para dar pasos adelante en las conversaciones.

Mientras que Estados Unidos se ha propuesto que Teherán reabra el estrecho de Ormuz y aduce que esto forma parte del alto el fuego, Irán recalca que el primer paso de Washington debe ser levantar las sanciones y garantizar la extensión de la tregua a Líbano, después de que el Ejército israelí haya recrudecido la ofensiva contra el país vecino y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se niegue a parar los ataques, aduciendo que está en una campaña contra a la milicia chií de Hezbolá, pese a aceptar sentarse a negociar próximamente con las autoridades de Líbano.

A este respecto, Vance ha minimizado el hecho de que Líbano no quede incluido en el alto el fuego, como defiende la Casa Blanca, y ha avisado de que sería "una tontería" que las negociaciones con Irán "se vengan abajo" por la continuación de las hostilidades en un tercer país. "Nunca hicimos esa promesa. Nunca dimos a entender que fuera a ser así", subrayó, pese a que el mediador, Pakistán, sí hizo referencia explícita a que Líbano quedaba dentro del pacto.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares", aunque la confusión ha seguido a estas declaraciones y con poco margen para que Islamabad presione a que Israel pare los ataques.

Así, sin una zona de aterrizaje clara, Estados Unidos e Irán siguen dando muestras de hondas discrepancias sobre el tipo de acuerdo al que se puede llegar. El presidente estadounidense ha afirmado que el acuerdo debe explicitar el fin de los planes nucleares de Irán, incluyendo el desmantelamiento de sus centrales, el cese del enriquecimiento de uranio y la retirada de material nuclear que sigue en depósitos subterráneos en Isfahán.

Ofrece a cambio el "alivio de aranceles y sanciones". Trump, que en las últimas jornadas ha asegurado que las conversaciones van por buen camino, ha indicado que "muchos" de los 15 puntos planteados en su propuesta de finales de marzo "ya han sido acordados".

Por contra, Irán sostiene su derecho a mantener sus actividades nucleares que siempre ha defendido que tienen fines civiles unicamente. Así, el jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, ha negado que Teherán vaya a detener el enriquecimiento de uranio pese las exigencias de Washington y señaló que estas "pretensiones" para limitar el programa nuclear iraní son "meros deseos que se irán a la tumba".

En cuanto al conflicto, plantea una solución a más largo plazo con un cese de las hostilidades en toda la región, el fin de las sanciones y un nuevo protocolo para el paso del estrecho de Ormuz, sobre el que pide que se le reconozca su autoridad.

EL ÚLTIMO AVISO DE TRUMP

En este contexto, Trump avisó en la tarde de este pasado viernes de que reanudará los ataques contra Irán si las inminentes conversaciones de Islamabad no arrojan resultados concretos en un plazo aproximado de 24 horas, porque ahora mismo los buques de guerra norteamericanos se están reabasteciendo con "las mejores armas jamás creadas", que empleará si "no hay acuerdo".

El presidente estadounidense ha trasladado sus amenazas por partida doble. Primero, en declaraciones al 'New York Post', Trump ha asegurado que el Ejército de Estados Unidos está equipando sus barcos en el golfo Pérsico "con las mejores armas jamás fabricadas, incluso a un nivel superior al que usábamos antes para lograr una aniquilación total".

Poco después, y ya en su plataforma Truth Social, Trump ha instado a la parte iraní a reiniciar el diálogo que acabó colapsado con el comienzo a finales de febrero de la guerra que lanzó junto a Israel sobre Irán, pero ha admitido que Teherán tiene en su mano una poderosa baza como es su control sobre el estratégico estrecho de Ormuz. "Parece que no se dan cuenta de que no tienen cartas que jugar más allá de una extorsión global a corto plazo a través del uso de vías de tránsito internacionales. La única razón por la que siguen vivos es para negociar", ha añadido antes de asegurar que Irán no se encuentra ni remotamente en la posición de fuerza que llevan semanas reivindicando las autoridades iraníes.

En todo caso, este mensaje sigue la postura del Pentágono que ha señalado que el Ejército estadounidense sigue desplegado en la región de Oriente Próximo y vigila el cumplimiento de la tregua temporal. "Seguimos presentes, seguimos vigilantes y seguimos preparados si se nos requiere", argumentó el comandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper.

Mientras, Teherán ha redoblado sus amenazas bélicas al insistir que si siguen las amenazas y los bombardeos en Líbano los contactos diplomáticos "carecen de sentido". "Nuestros dedos permanecen en el gatillo", avisó el presidente iraní, Masud Pezeshkian, como una muesta más de la desconfianza mutua.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1076870/1/eeuu-iran-citan-pakistan-lineas-rojas-dudas-alcance-alto-fuego

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06