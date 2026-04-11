Venezuela expresa solidaridad y condolencias a Líbano por muertes tras ataques de Israel

Caracas, 10 abr (EFE).- El Gobierno de Venezuela expresó este viernes su solidaridad y envió sus condolencias al Gobierno de Líbano por las muertes ocurridas debido a los ataques de Israel en ese país.

"Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Libanesa, y extiende sus condolencias ante la pérdida de vidas humanas y las múltiples afectaciones ocasionadas por los recientes ataques perpetrados por Israel", expresó el Gobierno venezolano en un mensaje publicado en la cuenta de Telegram del canciller, Yván Gil.

Agregó que acompaña a la población libanesa, incluyendo a su comunidad en Venezuela, en este momento de "duelo nacional" y reiteró su compromiso con la paz y la petición para el cese de las hostilidades en la región.

Más de 1.900 personas han muerto en el Líbano desde el 2 de marzo, cuando Israel lanzó una campaña de ataques aéreos y la invasión terrestre al sur del país en represalia por lanzamientos de cohetes a su territorio.

Este viernes, la Presidencia de Líbano anunció que hubo un primer contacto directo telefónico con Israel, a través de los embajadores de ambos países en Estados Unidos, y dijo que acordaron una reunión para el próximo martes 14 de abril en la sede del Departamento de Estado en Washington.

Estas posibles conversaciones entre Líbano e Israel son ahora paralelas a las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU. que se espera que comiencen en Islamabad, la capital pakistaní.

El escenario bélico entre el Líbano e Israel ha sido un punto de conflicto en los acercamientos de paz entre Irán y EE.UU., al considerar Teherán que debía estar incluido en el alto el fuego acordado el pasado martes con Washington, mientras tanto Israel como la Casa Blanca lo consideraron excluido. EFE