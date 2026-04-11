Urtasun defiende al videojuego como una "grandísima industria pujante" de España y promete apoyo con fondos propios

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido este sábado la importancia de los videojuegos como "una de las grandísimas industrias pujantes" y un sector "clave" en España y ha prometido seguir apoyándolo con fondos propios, una vez agotadas las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

"Los videojuegos son una de las grandísimas industrias pujantes que tenemos en nuestro país", hasta el punto de que España es la tercera potencia europea en el ramo, ha afirmado Urtasun, que ha destacado que el sector ha multiplicado por nueve su facturación en la última década -desde los 300 millones de euros hace poco más de 10 años hasta superar los 2.700 millones en la actualidad- y cuenta con 22 millones de usuarios y 800 empresas de desarrollo de videojuegos en España.

El ministro ha realizado estas declaraciones en su visita a la feria del videojuego español 'Mad Games Show', al que ha calificado como un "encuentro fundamental para el impulso de un sector que es clave" en la economía española.

Además, ha asegurado que, una vez agotadas las ayudas del PRTR, por las que el sector ha recibido 22 millones de euros, el Ministerio seguirá "apoyando institucionalmente" con fondos propios.

Se trata de una industria que "es tecnología, que es cultura -quiero decirlo con toda la fuerza- y que aporta un grandísimo valor añadido a nuestras industrias culturales", ha mantenido Urtasun, que ha recordado el protocolo firmado que incluye iniciativas como 'Equal Play' (para la igualdad de género) y otras destinadas a un consumo sostenible de los jóvenes.

"Vamos a seguir apostando" de forma "decidida" por la industria del videojuego, ha concluido.

PRÓRROGA DE LOS ALQUILERES

Por otra parte, Urtasun se ha referido a la negociación del real decreto ley que contiene la prórroga extraordinaria de los alquileres, hasta un máximo de dos años de los que vencen en 2026 y 2027, y ha señalado que Sumar y el Gobierno siguen en "conversaciones muy intensas" con el resto de partidos políticos para lograr su convalidación.

Así, ha compartido que la ronda de negociaciones anunciada tendrá lugar a lo largo de la próxima semana y se ha mostrado confiado en tener "días" por delante, pues espera que la votación en el Congreso se produzca "prácticamente a final de este mes".

"Vamos a trabajar de forma muy intensa para que ningún inquilino se pueda quedar sin contrato de alquiler porque no se lo renuevan o tenga que afrontar una subida de 300 o 400 euros" en el contrato, así como para que en la actualización de este la repercusión del Índice de Precios de Consumo (IPC) no pueda ser superior al 2%, ha enfatizado.