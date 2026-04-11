Unas 85.000 personas celebran la IV Fiesta de la Resurrección en Cibeles: "La fe está viviendo un momento de impulso"

Alrededor de 85.000 personas --según la organización-- han celebrado en la plaza de Cibeles de Madrid la IV Fiesta de la Resurrección este sábado, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).

"La imagen de Cibeles completamente llena es la mejor prueba de que la fe está viviendo un momento de renovado impulso, especialmente entre los jóvenes, que buscan espacios como este para compartir su alegría y vivirla en comunidad", ha expresado el presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, al tiempo que ha afirmado que el evento "ya forma parte de la vida cultural y social de Madrid".

El evento, presentado por el periodista Javi Nieves, ha contado con actuaciones musicales de Liz Mitchell, voz del grupo Boney M; los Gipsy Kings; y Hakuna Group Music, además de DJ El Pulpo. Durante la velada, Ángel Catela interpretó la canción ganadora del concurso 'Música y Fe', impulsado por la ACdP, y el acto ha concluido con la Salve Rociera.

EL PAPA LEÓN CONFIRMA UN ACTO EN CIBELES

El Papa León XIV ha enviado una carta dirigida a los asistentes de la Fiesta de la Resurrección, que ha sido leída por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, en la que ha confirmado que realizará un acto en la Plaza de Cibeles durante su viaje pontificio a España que tendrá lugar del 6 al 12 de junio.

"Mientras llega el momento de encontrarnos en Cibeles, os pido: no dejéis pasar el presente; rezad, buscad a Cristo de verdad; no os conforméis con lo mínimo, porque la vida, con Cristo, vale la pena", ha afirmado el Papa, que ha asegurado que reza por los participantes y que espera verlos en ese encuentro.

En su texto, el Pontífice ha subrayado la necesidad de "jóvenes que no se avergüencen del Evangelio, comunidades que irradien esperanza, testigos capaces de hacer presente al Señor en cada ambiente, vidas encendidas que hagan visible la belleza de la fe" y ha recordado que "la evangelización no nace, ante todo, de estrategias, sino de corazones transformados por el Señor resucitado".

León XIV ha pedido además a los presentes que hagan "un canto nuevo, que renueve la Iglesia y lleve al mundo la luz del Resucitado" y ha instado a que "la existencia misma de los cristianos se convierta en un concierto, en una gran armonía de fe, de unidad, de comunión y de caridad, capaz de anunciar al mundo que Cristo vive".

"¡Cómo desearía que hubiera fiesta en todo el mundo! ¡Cómo desearía que en todas partes la alegría pascual encontrara voces, rostros y cantos!", ha afirmado el Papa.

Además, León XIV ha apelado a la memoria de los mártires para animar a los fieles a comprometerse en el presente. "Honrad su memoria haciendo que vuestras vidas y acciones sean fruto de la semilla fecunda que sembró su sangre", ha afirmado, al tiempo que ha animado a los asistentes a que "Cristo vuelva a pasar por sus calles" y a que "la verdad del Evangelio abra esos sepulcros en que se han convertido tantos corazones".