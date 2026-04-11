Una decena de incidencias entre Espeluy y Alcolea mantiene cortados los trenes desde enero entre Jaén y Córdoba

Una decena de incidencias registradas entre Espeluy (Jaén) y Alcolea (Córdoba) como consecuencia del pasado tren de borrascas --fundamentalmente las borrascas Leonardo y Marta-- mantiene cortado el tráfico ferroviario entre Jaén y Córdoba desde el pasado 26 de enero. Desde esa fecha, el trayecto ferroviario entre la capital jiennense y Córdoba se hace en autobuses habilitados por Renfe como transporte alternativo por carretera.

Tal y como se ha detallado desde Adif a Europa Press, los daños registrados en la lía Alcázar de San Juan-Cádz están comprendidos en el tramo Espeluy y Alcolea.

Los daños enumerados van desde afectación a la plataforma ferroviaria; obstrucción de obras de fábrica y colmatación de cunetas; daños en obras de drenaje longitudinal y transversal y contaminación de la banqueta de balasto debido a arrastres.

A estos se le suma el colapso de terraplén (punto kilométrico 371+400) localizado a mitad del trayecto entre las estaciones de Arjonilla y Marmolejo. Asimismo, se recoge inestabilidad de terraplenes con deformación de vía; afección a instalaciones de seguridad; inestabilidad de trincheras por derrames y arrastres, así como daños en caminos de servicio.

Desde Adif se están ejecutando la limpieza de derrames, de vías y depuración de balasto en estaciones. También se trabaja en el retaluzado de trincheras y en la retirada de tierras y lodos.

Otros intervenciones emprendidas son la estabilización de taludes mediante de muros de protección, la reconstrucción de terraplén, y capa de forma, así como la revisión y reajuste de catenaria.

Para aquellos trabajos que no pueden desarrollarse por el personal de mantenimiento de Adif en este tramo Espeluy- Alcolea de Córdoba de la línea 400 de ancho convencional, se está trabajando para la reposición y restablecimiento del tráfico mediante un expediente de emergencia.

Por lo pronto, el tráfico ferroviario entre estas dos capitales de provincia lleva interrumpido cerca de dos meses y medio. A día de hoy Adif sigue sin una fecha concreta para el fin de los trabajos y el restablecimiento de la circulación de trenes. Mientras tanto, desde Renfe se apunta a que el servicio de transporte alternativo por carretera se mantendrá hasta que las incidencias queden resueltas y pueda reabrirse la vía.

A las obras que se están ejecutando por los daños del temporal de borrascas hay que añadir las obras recientemente adjudicadas por 26,5 millones para adaptar 13 túneles de Ciudad Real, Jaén y Córdoba a los servicios de autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza. Para estas obras no hay fecha cerrada de inicio pero cuando empiecen, la estimación es que se extenderán a lo largo de un año.

La previsión inicial es la de empezar en julio de este año, pero desde Adif se ha indicado que pueden retrasarse, por lo que a día de hoy no hay tampoco una fecha cerrada y garantizada para el inicio de las mismas.

De esta forma, puede darse la circunstancia de que las obras para la reparación de daños por la borrasca entre Espeluy y Alcolea se solapen con las de la autopista ferroviaria, lo que alargaría de forma considerable el corte de la conexión por tren entre Jaén capital y Córdoba.