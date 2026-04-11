Un ataque israelí mata a siete palestinos en el campamento de refugiados gazatí de Bureij

Al menos siete palestinos han muerto esta madrugada en el centro de la Franja de Gaza como consecuencia de un bombardeo israelí en el campamento de refugiados de Bureij, según fuentes médicas palestinas que además han informado de la muerte de un menor de 14 años que ha sucumbido a las heridas provocadas por otro ataque israelí ocurrido meses atrás.

Los fallecidos han sido identificados como Muhamad Ali Abdul Hadi, Ali Sami al Shaqra, Muhamad Ibrahim al Maqusi, Musa Muhamad Salé, el periodista Muhamad Fouad al Sayed, Salim Jamal al Maghari, Jihad Muhamad Salé y Muhamad Ali al Mabhuh.

Desde el alto el fuego del 11 de octubre de 2025, el número total palestinos muertos en ataques israelíes ha aumentado a 783, mientras que el número de heridos ha llegado a 2.036, además de la recuperación de los cuerpos de 759 fallecidos de entre los escombros.

Las estadísticas acumuladas desde el comienzo de la agresión israelí y la guerra en la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023, han ascendido a 72.317 fallecidos, además de 172.158 personas con lesiones de diversa índole.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre este ataque.