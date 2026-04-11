Ucrania reitera compromiso con tregua de Pascua y promete respuesta simétrica a Rusia

Berlín, 11 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reiteró este sábado el compromiso de su país con la tregua con ocasión de la Pascua ortodoxa que está previsto que comience en pocas horas con Rusia y advirtió de una respuesta "simétrica" en caso de que el enemigo infrinja el alto el fuego.

"Todos sabemos con quién nos las estamos viendo. Ucrania se adherirá al alto el fuego y responderá exactamente de la misma manera. La ausencia de ataques rusos por tierra, mar y aire significará que no habrá respuesta por nuestra parte", escribió en sus redes sociales.

El presidente explicó que ha abordado con el comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, Oleksander Sirski, los parámetros de la respuesta ucraniana a potenciales violaciones enemigas del alto el fuego propuesto por el Kremlin, el primero desde mayo de 2025, y añadió que la información sobre la "naturaleza simétrica" de estas posibles represalias ha sido comunicada a la parte rusa.

Además, Zelenski insistió en que Ucrania está dispuesta a prolongar la tregua de dos días, a pesar de que el viernes Moscú volviera a rechazar esta posibilidad y justificara el alto el fuego temporal con la Pascua ortodoxa y con su "carácter humanitario".

"Un alto el fuego por Pascua podría convertirse en el inicio de un movimiento real hacia la paz; nuestra parte ha hecho la propuesta correspondiente", destacó este sábado Zelenski, abogando por extender la medida más allá de este domingo.

Este jueves el Kremlin anunció unilateralmente "un alto el fuego desde las 16:00 horas (13:00 GMT) del 11 de abril hasta el término del 12 de abril de 2026” sin previas consultas con Estados Unidos ni Ucrania, al que se sumó de inmediato Kiev.

En las horas anteriores a su entrada en vigor, Rusia y Ucrania han seguido atacándose con drones y, en la noche del viernes al sábado, al menos tres civiles murieron en el sur de Ucrania debido a los ataques rusos, según las autoridades locales, mientras que las fuerzas de Kiev golpearon una refinería de petróleo y varios depósitos de crudo en la retaguardia rusa.

Este será el cuarto alto el fuego desde el inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022.EFE