Trump declara que Irán es un "estado fallido" en plenas conversaciones de paz en Pakistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán es un "estado fallido" y se ha declarado a la espera de constatar que la parte iraní actúa de buena fe en las conversaciones de paz de este sábado en Islamabad, la capital de Pakistán.

En comentarios a la conservadora cadena de TV NewsNation, Trump ha asegurado que, bajo su batuta, Estados Unidos se está convirtiendo en un gran proveedor internacional de petróleo y podría constituirse como una alternativa al bloqueo que Irán lleva imponiendo sobre el estrecho de Ormuz desde el comienzo de la guerra que comenzaron Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero.

"Muchos se están dirigiendo a Estados Unidos para abastecerse de petróleo, que tenemos en abundancia", ha manifestado Trump en declaraciones que expanden su mensaje de esta mañana en su plataforma Truth Social, donde aseguró que "un gran número de petroleros completamente vacíos, algunos de los más grandes del mundo, se dirigen ahora mismo a Estados Unidos para cargar el mejor petróleo (y gas) del planeta".

Trump, por lo demás, ha asegurado que Irán está actuando como un "estado fallido" y, sobre las conversaciones en Islamabad que abandera su vicepresidente, JD Vance, ha indicado que su prioridad ahora mismo es constatar si existe buena fe por parte de Irán.

"Os lo haré saber en muy poco tiempo. No voy a tardar mucho", ha indicado después de que ayer amenazara con reanudar sus bombardeos sobre Irán si las negociaciones no arrojaban un resultado satisfactorio en 24 horas. "Estamos listos para empezar", ha avisado de nuevo al respecto este sábado.