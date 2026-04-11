Trump advierte que le "da igual" llegar a un acuerdo con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este sábado que a él le "da igual" llegar a un acuerdo o no co Irán porque "pase lo que pase" Estados Unidos ha "ganado".

"Me da igual llegar a un acuerdo o no (...). Hemos ganado pase lo que pase. Hemos ganado", ha declarado Trump en un breve encuentro con la prensa en el jardín de la Casa Blanca. "Han estado reunidos muchas horas. Veremos lo que pasa. Puede que haya un acuerdo. Puede que no. No importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, hemos ganado", ha insistido.

Trump ha repetido que Irán ahora "no tiene armada, no tiene radar, no tiene fuerzas aéreas" y sus líderes "están todos muertos". "Con todo eso, veremos qué ocurre, pero desde mi punto de vista, no me importa".

Sin embargo, ha destacado que las negocaciones son "profundas" y se ha referido a la cuestión del estrecho de Ormuz, que pretende reabrir "por otros países". "Vamos a abrir el Estrecho, aunque no lo usemos nosotros, porque tenemos a muchos otros países del mundo que lo usan y que o tienen miedo o son débiles o tacaños", ha apuntado.

Por último, ha sido interrogado por la información sobre el supuesto envío de armamento desde China a Irán. "Si China hace eso, China va a tener problemas graves", ha advertido.