Agencias

Sharif recibe a Vance tras reunirse por separado con la delegación de Irán

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Islamabad, 11 abr (EFE).– El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, recibió este sábado al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, inmediatamente después de mantener un encuentro con la delegación de Irán, en un movimiento que aparentemente marca el inicio formal de las negociaciones de paz en Islamabad.

"Al dar comienzo hoy las Conversaciones de Islamabad, el Primer Ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, mantuvo una reunión con Su Excelencia JD Vance, Vicepresidente de los Estados Unidos de América", informó la oficina del primer ministro sin precisar cómo continuarán las conversaciones.EFE

(foto) (vídeo)

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