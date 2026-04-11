Sánchez, Lula da Silva, Petro y Sheinbaum, en las cumbres progresistas de Barcelona

Barcelona, 11 abr (EFE).- El jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y varios líderes progresistas mundiales, como los presidentes de Brasil, Colombia y México, participarán en varias cumbres internacionales que se celebrarán la semana próxima en Barcelona.

El viernes 17 de abril, tendrá lugar la I Cumbre España-Brasil, encabezada por Sánchez y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que también está prevista la intervención del presidente regional de Cataluña, Salvador Illa.

El actual momento geopolítico, especialmente la grave crisis bélica de Oriente Medio, centrará buena parte de la reunión, después de que Lula da Silva expresara su apoyo a Sánchez en contra de la guerra de Irán, tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, a España por ese motivo.

Del 17 al 18 de abril, está programada la Global Progressive Mobilisation, evento promovido por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista, en el que líderes de varios continentes se ofrecerán como dique de contención contra el auge de la extrema derecha y la deriva belicista en el mundo.

Entre los ponentes anunciados figuran Sánchez y Lula da Silva, así como los presidentes de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; Uruguay, Yamandú Orsi; Colombia, Gustavo Petro, y del Consejo Europeo, António Costa.

También está prevista la presencia de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera y del expresidente colombiano Ernesto Samper, entre otros.

El sábado 18 de abril, está prevista la IV Reunión en Defensa de la Democracia, un encuentro institucional en el que participarán Sánchez, Lula, Petro, Orsi y Ramaphosa.

Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que el 18 de abril viajará a Barcelona para asistir también con sus colegas latinoamericanos.

Santiago de Chile, presidido entonces por el izquierdista Gabriel Boric, ya acogió el pasado julio una cumbre "en defensa de la democracia", una iniciativa impulsada por Sánchez y Lula en 2024 en Nueva York para articular una respuesta conjunta al crecimiento de la ultraderecha, el autoritarismo y la desinformación.

Esta será la primera vez que Sheinbaum visite España como presidenta de México tras asumir el poder en octubre de 2024.

El viaje llega después de las señales de distensión de las relaciones bilaterales después de que México pidiera que la Corona española ofrezca una disculpa por los agravios de la conquista.

El mes pasado, el rey Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo "mucho abuso", lo que Sheinbaum valoró como un "gesto de acercamiento" del jefe de Estado español, aunque matizó que "hay que seguir trabajando" en el proceso de reconocimiento histórico. EFE