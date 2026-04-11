Sábado, 11 de abril de 2026 (02:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Islamabad - Delegaciones de Estados Unidos e Irán intentan abrir este sábado en Islamabad una mesa de diálogo mediada por Pakistán para poner fin a seis semanas de guerra en Oriente Medio, una cita rodeada de incertidumbre y bajo amenaza de suspensión.

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- Pese al anuncio de la apertura de negociaciones con el Líbano en Estados Unidos, Israel mantiene su campaña de bombardeos contra el país levantino y la ofensiva terrestre en el sur, que se han cobrado la vida de cerca de 1.900 personas. (Texto) (Foto)

- Protestas en una docena de ciudades israelíes contra la continuación de la ofensiva de Israel en el Líbano y lo que los organizadores describen como intentos del Gobierno israelí de socavar el alto el fuego. (Texto) (Foto)

MISIÓN ARTEMIS

Miami - El fin de Artemis II, que regresó a la Tierra con éxito y con sus cuatro tripulantes sanos y salvos, da inicio a una nueva etapa de revisión y estudio de todos los detalles de la misión y de la información recopilada por los astronautas.

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- También se enviarán los siete momentos clave que marcaron el viaje de Artemis II a la Luna.

PAPELES EPSTEIN

Washington - La inusual declaración que realizó esta semana la primera dama de EE.UU., Melania Trump, negando tajantemente haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y pidiendo que cesen las habladurías al respecto ha logrado el efecto contrario al reavivar aún más las especulaciones sobre los posibles lazos del entorno del presidente con el fallecido pederasta.

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PERÚ ELECCIONES (Previa)

Lima - Perú, un país sumido desde hace diez años en la volatilidad e inestabilidad política al llevar ocho presidentes en ese tiempo, celebra sus nuevas elecciones presidenciales con una gran incertidumbre sobre los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta.

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UCRANIA GUERRA

Moscú - La tregua pascual entre Rusia y Ucrania entra en vigor tras casi dos meses de estancamiento de las negociaciones de paz debido a la guerra en Irán

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- La violencia en la sociedad rusa, desde las escuelas a las calles, se ha disparado en los últimos años, tendencia que los expertos y psicólogos vinculan con el culto a la fuerza implantado por el Kremlin. (Texto) (Foto)

CUBA EEUU

La Habana.- Los contactos entre Washington y La Habana no son un diálogo a dos, sino más bien a tres, porque en cualquier entendimiento sería esencial incorporar a Miami, quien tiene objetivos e intereses propios y a menudo diferentes a los de los Gobiernos de EE.UU. y Cuba.

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CHILE GOBIERNO

Santiago de Chile - El ultraderechista José Antonio Kast ha tenido la "luna de miel" más corta de la historia reciente chilena y cumple su primer mes al frente de la Presidencia con su aprobación a la baja en las encuestas y tras desplegar una estrategia de "copamiento mediático" que recuerda a la del estadounidense Donald Trump.

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JUAN CARLOS I

París - Juan Carlos I recibe este sábado en la Asamblea Nacional francesa el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias, tituladas 'Reconciliación', en un evento anual que organiza desde hace tres décadas una asociación dedicada a animar el debate público entre la ciudadanía y las principales instituciones.

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PAPA PAZ

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV preside en la basílica de San Pedro del Vaticano una vigilia de oración por la paz.

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HUNGRÍA ELECCIONES (Previa)

Budapest - Hungría cierra hoy la campaña para las elecciones legislativas de este domingo, consideradas por muchos analistas como las más importantes en Europa este año, ante la posibilidad de que el conservador opositor Péter Magyar acabe con 16 años de Gobierno del ultranacionalista eurocrítico Viktor Orbán.

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LATINOAMÉRICA OEI

Asunción - La inversión en educación se ha reducido significativamente en América Latina desde la pandemia de covid-19, un hecho que afecta incluso la formación de nuevos maestros, afirmó en una entrevista con EFE el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero.

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FESTIVAL COACHELLA

Indio (EE.UU.) - Justin Bieber regresa al Festival de Coachella por primera vez como cabeza de cartel, tras haber participado en varias ocasiones como artista invitado a lo largo de su carrera. Su actuación llega en la segunda jornada del festival, que también contará con The Strokes, el español Rusowsky y la brasileña Luísa Sonza.

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MICHAEL JACKSON

Berlín - Los creadores y parte del elenco de 'Michael', la película biográfica sobre Michael Jackson producido por el oscarizado Graham King, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del fallecido cantante, presentan el filme en una rueda de prensa en Berlín.

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AGENDA INFORMATIVA

América

Tijuana (México) - CRISIS MIGRATORIA MÉXICO -Pese al endurecimiento de las políticas migratorias y el aumento de deportaciones en Estados Unidos, trabajadores agrícolas mexicanos continúan cruzando la frontera de manera legal para integrarse a la temporada de pizca, ante la necesidad de mano de obra en el campo estadounidense y aún con la incertidumbre que enfrentan los jornaleros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU MUSEOS.- El nuevo Museo de Exploración de la Sociedad National Geographic abrirá sus puertas el próximo junio en Washington con la promesa de ofrecer una mirada inmersiva al apasionante mundo de los descubrimientos, mostrar su rica historia y entusiasmar a nuevas generaciones de curiosos y científicos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Marchand Dessalines (Haití) - HAITÍ CRISIS (Crónica) - Más de 6.000 personas han sido desplazadas a raíz de la última gran masacre de Haití perpetrada por las bandas armadas, que dejó unos 70 muertos, y los que lograron huir explican a EFE que fue como escapar “de las garras de la muerte”. (Texto) (Foto) (Video)

13:00 GMT.- Nueva York.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL ANTHROPIC.- La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic anunció esta semana el desarrollo de Claude Mythos Preview, un nuevo modelo de computación con capacidades de programación y ciberseguridad tan avanzadas que la empresa ha decidido vetar su lanzamiento al público general por considerarlo un riesgo para la seguridad global. (Texto)

13:00 GMT.- Nueva York.- EEUU MÚSICA.- El espectáculo en directo ‘La La Land in concert’ llega este sábado por primera vez al icónico Radio Music City Hall de Nueva York durante la gira mundial en la que celebra diez años del lanzamiento de la película, una década que para su compositor ha sido "increíble". (Texto) (Foto)

19:00 GMT.- Guatemala.- GUATEMALA FOTOGRAFÍA.- Ciudad de Guatemala - La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide exhibe una exposición en el Centro Cultural de España de Guatemala con 74 imágenes sobre su trayectoria detrás de la cámara, tras ganar en 2025 el Premio Princesa de Asturias de las Artes. (foto) (vídeo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA LITERATURA.- Una investigación de la literata Mónica Navia sobre la vida de la aventurera vasca Catalina de Erauso (1592-1650) en ciudades coloniales de la actual Bolivia permitió descubrir a otras mujeres que, como ella, también se disfrazaban de hombres para afrontar la violencia o buscar relaciones amorosas, aunque fueron perseguidas. (Texto) (Foto)

Buenos Aires - ARGENTINA TIROTEO - La True Crime Community (TCC), una comunidad global digital que glorifica actos de violencia extrema y que tiene su epicentro en Estados Unidos, ha emergido recientemente en Argentina -que casi no tiene antecedentes de ataques masivos-, de acuerdo a investigaciones que vinculan a esta subcultura con un tiroteo fatal en una escuela a fines de marzo. (Texto)

Europa

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- La tregua pascual entre Rusia y Ucrania entra en vigor tras casi dos meses de estancamiento de las negociaciones de paz debido a la guerra en Irán (Texto)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- La violencia en la sociedad rusa, desde las escuelas a las calles, se ha disparado en los últimos años, tendencia que los expertos y psicólogos vinculan con el culto a la fuerza implantado por el Kremlin (Texto) (Foto)

10:15 GMT.- Berlín.- MICHAEL JACKSON.- Los creadores y parte del elenco de 'Michael', el biopic sobre Michael Jackson producido por el oscarizado Graham King, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del fallecido cantante, explican tras al preestreno en Berlín la víspera el proceso de grabación del filme, que llegará a los cines españoles el 24 de abril, (Texto) (Vídeo) (Foto)

vídeo CEDIDO por Universal, pero no sabemos a qué hora ni si consiguen enviarlo el mismo sábado. Fotos tb cedidas.

10:20 GMT.- París.- JUAN CARLOS I.- Juan Carlos I recibe este sábado en la Asamblea Nacional francesa el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias, tituladas 'Reconciliación'. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

13:00 GMT.- París.- FRANCIA CINE.- El director español Pedro Almodóvar ofrece una clase magistral en un cine de París, en el marco de la retrospeciva-homenaje que le rinde el Centro Pompidou de la capital francesa. (Texto)

16:00 GMT.- Roma.- PAPA PAZ.- El papa León XIV preside en la basílica de San Pedro del Vaticano una vigilia de oración por la paz (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- TEATRO VESTUARIO.- Emilio Sosa, el primer latino ser presidente del American Theatre Wing y uno de los grandes diseñadores de vestuario de Broadway, realiza por primera vez en España el de la obra 'Panorama desde el puente', de Arthur Miller (Texto)

10:00 GMT.- Madrid.- IRÁN CUBA.- El embajador de Irán en España, Reza Zabib, y el representante de la embajada de Cuba Víctor Morales intervienen en un acto contra la "agresión imperialista" de EE.UU. e Israel. (Texto) (Foto)

12:00 GMT.- Madrid.- ARGENTINA HISTORIA.- El descreimiento en la democracia actual tiene paralelismos con los años previos al golpe de Estado de Argentina, hace cincuenta años, según el catedrático de Historia de América Carlos Malamud, que acaba de publicar un libro sobre ese trágico periodo. (Texto)

O.Medio y África

Bagdad.- IRAK PRESIDENCIA.- El Parlamento de Irak celebra una sesión para elegir al presidente de la República tras el estancamiento político que atraviesa el país desde las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Jerusalén.- SEMANA SANTA.- Sábado de la Pascua cristiana ortodoxa, en el que se celebra tradicionalmente la ceremonia del Fuego Sagrado en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, que simboliza la resurrección de Cristo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cotonú.- BENIN ELECCIONES.- Benín acude este domingo a las urnas para reemplazar al presidente, Patrice Talon, que no puede presentarse, en un contexto marcado por la tensión política, la inseguridad en el norte del país y el fallido golpe de Estado del pasado diciembre. (Texto)

16:30 GMT.- Jerusalén.- IRÁN GUERRA.- Una docena de ciudades israelíes albergan protestas contra la continuación de la ofensiva de Israel en el Líbano y lo que los organizadores, organizaciones de la sociedad civil, describen como intentos del Gobierno israelí de socavar el alto el fuego. (Texto) (Foto)

Asia

Islamabad.- IRÁN GUERRA.- Los ojos del mundo están puestos en Islamabad este sábado a la espera de unas negociaciones entre Irán y EEUU que, de ser exitosas, podrían significar el fin de seis semanas de guerra en Oriente Medio. (Texto)

Pekín.- CHINA TAIWÁN.- La presidenta del principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, prosigue su visita a China tras reunirse con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, y llamar al diálogo durante la primera visita de un líder del Kuomintang en una década. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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