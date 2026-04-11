Pyongyang y Pekín apuestan por reforzar vínculos con más contactos de alto nivel y coordinación estratégica

El líder norcoreano, Kim Jong Un, y el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, han coincidido en la necesidad de intensificar los intercambios y la cooperación entre ambos países, en el marco de un encuentro celebrado este viernes en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, que apunta a un fortalecimiento de los lazos bilaterales en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas.

Según informaciones difundidas por la agencia estatal norcoreana KCNA, Kim ha subrayado durante el encuentro la importancia de ampliar las visitas y contactos a distintos niveles, con el objetivo de impulsar una relación "multifacética" y sostenida en el tiempo.

A este respecto, el dirigente norcoreano ha indicado que este acercamiento responde tanto a la situación internacional actual como a los intereses estratégicos a largo plazo de ambos países.

Asimismo, ha defendido que el desarrollo de las relaciones con Pekín constituye una prioridad para Pyongyang, en línea con la tradicional alianza entre ambos países, y ha abogado por reforzar el apoyo mutuo para salvaguardar los intereses comunes.

Por su parte, Wang ha destacado la disposición de China a estrechar los vínculos con Corea del Norte y ha apuntado que las relaciones bilaterales han entrado en una "nueva fase de desarrollo", en referencia al acercamiento impulsado tras la cumbre celebrada en septiembre entre Kim y el presidente chino, Xi Jinping.

APOYO POLÍTICO Y ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

Durante la reunión, Kim ha reiterado además el respaldo de Corea del Norte a las posiciones clave de China en el ámbito internacional, incluyendo su defensa del principio de 'una sola China' y sus reivindicaciones territoriales sobre Taiwán, según KCNA.

En la misma línea, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha revelado en un comunicado que el líder norcoreano ha trasladado su apoyo a la visión de Xi de construir una comunidad de futuro compartido y reafirmó su compromiso de fortalecer la comunicación estratégica y los intercambios de alto nivel entre ambos países.

En un comunicado oficial, Pekín ha ensalzado asimismo la importancia de reforzar la cooperación bilateral ante el actual escenario global. Así, ha remarcado que China y Corea del Norte deben "intensificar la comunicación y la coordinación en los principales asuntos internacionales y regionales" y "contribuir debidamente a la defensa de los intereses comunes de los países en desarrollo y a la salvaguarda de la paz y el desarrollo mundiales".

El texto sostiene también que ambas partes apuestan por fortalecer la cooperación práctica y dotar de un nuevo impulso a su histórica relación, basada en afinidades ideológicas y objetivos compartidos.

Esta cita tiene lugar en el marco de la visita oficial de Wang Yi a Corea del Norte, la primera desde 2019, y se produce apenas un día después de su reunión con la ministra de Asuntos Exteriores norcoreana, Choe Son Hui.

Todo ello, meses después del último encuentro entre Kim y Xi en Pekín, en un momento en el que la evolución de las alianzas internacionales y diversos conflictos abiertos han elevado la importancia de la coordinación entre ambos países.

La visita del jefe de la diplomacia china precede además al viaje previsto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China para mediados de mayo, en medio de especulaciones sobre un posible intento de reactivar el diálogo con Pyongyang.

Corea del Norte y China han reanudado recientemente sus servicios directos de tren y avión a través de la frontera por primera vez desde la pandemia de COVID-19, como parte de los esfuerzos por mejorar las relaciones deterioradas por el acercamiento de Pyongyang a Moscú.