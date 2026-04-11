Perú busca poner fin a una década de crisis política con una cifra récord de candidatos a la Presidencia

Los peruanos tienen ante sí este domingo una nueva ocasión de revertir la crisis política por la que transita el país en la última década, con ocho presidentes incluyendo el actual, votando en unas elecciones generales históricas por un aumento de hasta el 8% del censo electoral con respecto a 2021 y porque podrán elegir entre 35 candidatos presidenciales, una cifra récord que vaticina una fragmentación del voto sin precedentes.

De los candidatos que ilustran una papeleta ridículamente enorme --son 42 centímetros de ancho por 44 de alto--, ninguno supera el 15% de apoyo en las encuestas y solo cinco tienen posibilidades de pasar a una segunda vuelta fijada para el 7 de junio, según apuntan los sondeos, que reflejan igualmente un 17% de indecisos.

Los candidatos ultraconservadores vuelven a copar las preferencias del electorado, con Keiko Fujimori (Fuerza Popular )a la cabeza, con el 14,5% de los votos. La hija del expresidente Alberto Fujimori, se presenta por cuarta vez, habiendo llegado a segunda vuelta en 2016 y 2021, de las que salió derrotada por muy poco y erigiéndose víctima de fraude.

El segundo mejor posicionado con el 10% de los apoyos es Carlos Álvarez (País para Todos), un conocido humorista de la televisión reconvertido a político. Su perfil es del ya clásico supuesto 'outsider' que pretende canalizar el descontento del electorado a base de ocurrencias y populismo punitivo, en este caso, prometiendo la pena de muerte y la cadena perpetua para asesinos y extorsionadores.

Álvarez, a quien se le ha visto en el cierre de campaña imitando --con un sentido del humor como menos cuestionable-- al también candidato César Acuña, ha escalado en las encuestas hasta superar por unas décimas al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), representante de la derecha tradicional, que al igual que el cómico también ha prometido mano dura contra el crimen.

Sin embargo, los críticos de Álvarez, entre otras muchas cosas, le recuerdan cómo utilizó sus programas de televisión para hacer campaña por Alberto Fujimori en los 90 y ridiculizar a sus rivales. Después de diez años al frente de Perú, el padre de la hoy nuevamente candidata fue condenado por delitos de lesa humanidad.

Detrás de ellos aparecen cuatro candidatos, que a pesar de contar con menor intención de voto, mantienen cierta competitividad por colarse en segunda vuelta. Entre ellos, las primeras opciones de la izquierda, como Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con el 4,9% de los votos y una agenda en la que incluye mayores derechos, reforzar servicios y el indulto del expresidente Pedro Castillo.

El antiguo rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y exdirector del Banco Central de Perú, Alfonso López Chau (Ahora Nación) y el exministro Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), son las opciones que apuestan por el centro progresista, mientras que el comunicador Ricardo Belmont (Cívico Obras) ha hecho gala de su machismo y de su homofobia en varias ocasiones.

El resto de contendientes, muchos de ellos unos completos desconocidos, superan por poco, en el mejor de los casos, el 4% de los apoyos. Una atomización del voto de la que es en gran parte responsable el poderoso Congreso actual, que en 2023 voto a favor de eliminar las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), que establecían porcentajes mínimos para participar en las elecciones generales.

ELECCIONES GENERALES, MÁS ALLÁ DE CASA PIZARRO

Aparte de elegir al presidente de la República, los peruanos están llamados a renovar a sus representantes ante el Congreso, con más de 10.000 contendientes que se postulan a un Congreso bicameral que no existía desde la década de 1990 y para el que se necesita al menos un 5% de los votos para entrar. A los 130 aspirantes a la Cámara de Diputados y los cinco del Parlamento Andino se suman ahora los 60 del Senado.

Las últimas encuestas apuntan que la Cámara de Diputados estará conformada por cinco partidos. Fuerza Popular de Fujimori sería la principal bancada, con hasta 39 escaños. Renovación Popular (30), Juntos por el Perú (29), Ahora Nación (23) y Partido del Buen Gobierno (9) completarían el arco parlamentario.

Con 21 representantes, Fuerza Popular sería también la formación hegemónica en el nuevo Senado, que se antoja incluso más poderoso e intervencionista que la Cámara de Diputados, seguida de Juntos por el Perú y Ahora Nación con 14 escaños cada uno, tres más que la Renovación Popular de López Aliaga.

Si bien entre la treintena de aspirantes presidenciales hay una quincena que ha omitido información en su declaración jurada de hoja de vida, en la cúspide de la irregularidad se aúpan cerca de 500 aspirantes a alguna de estas cámaras con sentencias por diversos delitos, entre ellos 51 relacionados con casos de violencia familiar, ya sea por violencia o por no cumplir con la pensión alimenticia.

Hay candidatos con sentencias por robo, denuncias por conducir en estado de embriaguez, agresión, lesiones, o por proferir amenazas de muerte. El derechista Alianza para el Progreso (APP) del candidato César Acuña es el partido que mayor número de condenados presenta, con 53, por los 32, por ejemplo, de Fuerza Popular.

En los últimos años, el Congreso ha proclamado y hecho caer a tantos presidentes como ha querido, provocando una importante inestabilidad que ha impedido, entre otras cosas, hacer frente a una de sus mayores crisis de seguridad de los últimos años, mientras crece el rechazo de la ciudadanía a las instituciones.

Nunca antes los peruanos habían podido elegir entre tantos aspirantes, está por ver si serán capaces de poner freno a la galopante crisis institucional y de credibilidad política, con un electorado preocupado por la inseguridad, la corrupción y el desempleo.