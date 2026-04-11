OneBullEx amplía la infraestructura de futuros impulsada por IA para fortalecer la transparencia en el trading automatizado

PR Newswire

HONG KONG, 11 de abril de 2026

HONG KONG, 11 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- OneBullEx, la bolsa de futuros con IA, está ampliando su infraestructura de futuros impulsada por IA para mejorar la transparencia en el trading automatizado. La expansión se basa en la arquitectura de la capa de intercambio de la empresa y en el mercado de bots de 300 SPARTANS, para bridar a los operadores una visibilidad más clara de la lógica de la estrategia, la ejecución y el rendimiento en vivo. A medida que la automatización se acerca al núcleo de las plataformas de trading de criptomonedas, la transparencia se está convirtiendo en una expectativa básica, en especial en los mercados minoristas de rápido crecimiento en toda América Latina.

La expansión llega en un momento en que el diseño poco transparente de bots está generando un mayor escrutinio. La mayoría de los bots de trading operan con el mismo modelo: depositar fondos, conectar una clave API y confiar en el algoritmo. Los operadores pueden ver los resultados, pero por lo general la lógica detrás de cada operación permanece oculta. Lo mismo ocurre con los costos. Un análisis de Coincub de los bots de cuadrícula encontró que las ganancias teóricas a menudo desaparecen una vez que se tienen en cuenta las tasas de cambio, el deslizamiento en las operaciones y los costos de financiamiento. Según informes recientes de la industria, se han robado más de 300 millones de dólares en criptomonedas a través de claves API de bots comprometidos. Estos son riesgos estructurales vinculados a sistemas que los usuarios no pueden inspeccionar.

Como una bolsa de futuros de IA, OneBullEx está abordando estos desafíos a través de lo que la empresa describe como un enfoque de caja de cristal. El mercado de 300 SPARTANS muestra el NAV en vivo de cada bot y el historial de rendimiento completo, lo que ofrece visibilidad a los operadores desde la señal hasta la ejecución. Los parámetros de la estrategia, los registros de las operaciones y las estructuras de las tarifas son accesibles dentro de la plataforma en lugar de estar sellados detrás de capas propietarias.

"Los operadores deberían poder verificar lo que un bot está haciendo con su capital en cada paso", señaló un portavoz de OneBullEx. "Esta expansión de la infraestructura se basa en ese principio. La visibilidad de la lógica, los costos y la ejecución es el estándar que creemos que la industria necesita para avanzar".

Los datos recientes también respaldan el caso de la transparencia. La investigación de RootData muestra que las herramientas de ejecución automatizada reducen las operaciones impulsadas por el pánico en un 47 % entre los inversionistas más jóvenes. Ese beneficio depende de que los operadores entiendan la lógica detrás de las acciones del sistema. Cuando los usuarios no pueden ver cómo funciona una estrategia, pierden la capacidad de reconocer cuándo las condiciones del mercado han cambiado y el enfoque ya no encaja.

Los reguladores se están moviendo en la misma dirección. Están surgiendo expectativas más estrictas en torno a la transparencia, la supervisión y la preparación para la auditoría en los sistemas financieros impulsados por IA en múltiples jurisdicciones. Las plataformas que no pueden explicar cómo funcionan sus modelos pueden enfrentar una fricción cada vez mayor a medida que estos estándares evolucionan.

En América Latina, donde la participación minorista de criptomonedas continúa expandiéndose y muchos usuarios ingresan al mercado a través de plataformas centralizadas y herramientas asistidas por bots, está creciendo la demanda de una infraestructura con una ejecución visible y auditable. La expansión de la infraestructura está destinada a satisfacer esa demanda a medida que OneBullEx profundiza su presencia en toda la región.

Acerca de OneBullEx

OneBullEx es la bolsa de futuros de IA, una bolsa de criptomonedas de última generación creada para dar prioridad al trading de futuros. A través de la automatización impulsada por IA, la infraestructura de ejecución transparente y productos como 300 SPARTANS, OneBullEx ayuda a los operadores a gestionar los mercados de futuros con mayor visibilidad, eficiencia y control. Impulsada por OneMore Group, la plataforma está diseñada para ofrecer un entorno de operaciones más transparente y eficiente para los usuarios globales.

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FUENTE OneBullEx