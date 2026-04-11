Netanyahu, mientras EE.UU. e Irán negocian un acuerdo de paz: "La campaña no ha terminado"

Jerusalén, 11 abr (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado que "la campaña aún no ha terminado" en una comparecencia en la que abordó la guerra en Oriente Medio, emitida cuando Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo de paz en Islamabad.

El primer ministro israelí afirmó que, sin embargo, Israel ha conseguido "logros históricos" frente a Irán, pero que tiene "más que hacer" ante la República Islámica y sus milicias aliadas en la región.

Netanyahu aseguró que el país ha ido a la guerra porque Irán estaba "muy cerca de conseguir el arma nuclear", algo que ya afirmó cuando Israel inició la escalada de doce días de junio de 2025, y defendió haber conseguido evitarlo a través de estas dos campañas militares.

"Hemos tenido éxito en aplastar su programa nuclear, en aplastar su programa de misiles", afirmó Netanyahu, quien aseguró también que Israel ha matado a los doce principales científicos nucleares iraníes.

En distintas declaraciones a lo largo de esta última guerra, las fuerzas armadas de Israel afirmaron que dieron inicio a la ofensiva el 28 de febrero (y no en verano, como estaba previsto) por la posibilidad de matar al líder supremo iraní, Alí Jameneí.

Netanyahu habló delante de un mapa que mostraba en rojo Irán y los territorios en los que se encuentran sus milicias aliadas: la Resistencia Islámica de Irak, los grupos chiíes de Siria, los hutíes de Yemen, Hizbulá en el Líbano y Hamás en Gaza. El mapa excluía el territorio palestino de Cisjordania, y lo metía dentro de Israel.

Respecto a ellos, el primer ministro israelí alardeó de las "zonas de seguridad" creadas por su Ejército en Siria, el Líbano y la Franja de Gaza, en referencia a los perímetros que ocupa militarmente en estos territorios alegando motivos de seguridad para Israel.

Prometió "lidiar" con Hamás en Gaza y aseveró que Israel sigue combatiendo contra Hizbulá.

Aunque Pakistán anunció que el Líbano está incluido en la tregua con Irán, Netanyahu lo niega y las fuerzas armadas israelíes han continuado bombardeándolo.

También anunció que el Ejército israelí ha destruido un almacén que contenía 150.000 misiles y cohetes de Hizbulá en el Líbano.

Sobre las negociaciones aprobadas con el Líbano para cesar los ataques, afirmó que Israel impone dos condiciones: el desarme de Hizbulá y "un acuerdo de paz real" que dure generaciones.

"No es solo Líbano quien se acerca a nosotros. Muchos otros países, tanto en Oriente Medio como en otras regiones, están recurriendo a la cooperación y a las alianzas. Ven nuestra fortaleza. Y la fortaleza nos une, así como la debilidad nos aleja", subrayó. EFE