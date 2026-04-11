Netanyahu advierte de que la campaña de Irán "no ha terminado" y reivindica los logros conseguidos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este sábado de que la campaña contra Irán "no ha terminado", aunque ha puesto en valor los logros "históricos" conseguidos hasta ahora en la ofensiva militar en un mensaje publicado en el primer día de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

"La campaña no ha terminado, pero ya podemos decir claramente que hemos conseguido logros históricos (...). Hay gente que dice que no hemos logrado nada, pero hemos conseguido enormes logros", ha afirmado el dirigente israelí.

Netanyahu ha argumentado que el eje iraní "quería estrangularnos y nosotros los hemos estrangulado". "Los hemos golpeado. Aún tenemos cosas que hacer", ha aducido en referencia a los misiles que aún tiene Irán. "Nos amenazaron con la aniquilación y ahora son ellos los que luchan por sobrevivir", ha añadido.

Así, se ha referido al "gran cambio" conseguido con ataques contra instalaciones nucleares, sistemas de misiles y científicos de alto rango --doce según Netanyahu--, debilitando a la dirigencia iraní y sus infraestructuras, lo que ha permitido "eliminar la amenaza existencial inminente" para Israel.

Netanyahu ha insistido en que la decisión de atacar se tomó en base a información de inteligencia "precisa" sobre avances del programa nuclear iraní para construir una bomba atómica. "Como primer ministro del único Estado judío no podía aceptarlo. Si no hubiéramos actuado, Irán ya tendría bombas nucleares", ha argüido.

Las acciones israelíes, algunas de ellas encubiertas, aunque también con ataques directos, han retrasado el avance nuclear iraní. "Hemos sido los primeros en romper la barrera del miedo para actuar dentro de Irán", ha resaltado.

"Irán no tiene una sola instalación de enriquecimiento activa" y, aunque conserva reservas de misiles, éstas están "vaciándose gradualmente".

Asimismo Israel ha atacado otros objetivos militares, económicos y de infraestructuras tales como instalaciones de la Guardia Revolucionaria, fábricas de armas y partes del sector energético. "Hemos atacado decenas de fábricas de armas", ha recalcado.

A nivel de dirigencia política, Netanyahu ha recordado los ataques contra la cúpula del régimen, que estaría "en su peor momento desde 1979", fecha de fundación de la República Islámica, y ahora "están mendigando un alto el fuego". "Irán ya no es el mismo Irán", ha remachado.

En cuanto a Líbano, Netanyahu ha advertido de que Hezbolá quería "destruir Galilea" con un ataque de "miles" de milicianos de la Fuerza Raduán que se concentrarían primero en la frontera. "Hemos matado a muchos de ellos", pero, ha advertido, aún tienen proyectiles y por eso "no ha terminado aún".

Para Netanyahu se puede negociar con Líbano, como, asegura pide reiteradamente Beirut, pero plantea dos condiciones: el desarme de Hezbolá y un "verdadero acuerdo de paz" que dure generaciones.

Además, ha denunciado la "propaganda" iraní que minimiza los logros de Israel que "tiene eco en nuestros medios de comunicación" y la "propaganda de nuestros rivales políticos que tiene eco en Irán".