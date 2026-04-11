Ministro de Cultura español: El rey emérito tiene que pedir disculpas y rendir cuentas"

Madrid, 11 abr (EFE).- El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, afirmó este sábado, cuando Juan Carlos I ha recibido un premio en la Asamblea Nacional francesa, que "lo que tiene que hacer" el rey emérito es "pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España".

"La única cosa que tengo que decir sobre el rey emérito es que lo que tiene que hacer es pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España", dijo Urtasun en declaraciones a los medios antes de visitar Mad Games Show, la feria del videojuego español, preguntado por el premio a Juan Carlos I por sus memorias 'Reconciliación'.

El rey emérito defendió su legado este sábado ante la Asamblea Nacional francesa, donde recibió el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias 'Reconciliación' y destacó que su principal logro fue "reconciliar a España consigo misma".

La concesión del galardón a 'Reconciliación', una obra escrita en primera persona y en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray, ha sido por unanimidad por un jurado independiente presidido por la reputada historiadora Annette Wieviorka, especialista en la Segunda Guerra Mundial, e integrado por una veintena de periodistas y ensayistas.

El que fuera rey de España desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 18 de junio de 2014, cuando abdicó en su hijo Felipe VI, reside en Abu Dabi desde agosto de 2020. EFE

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