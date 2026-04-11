México y EE.UU. acuerdan plan de modernización de puentes y cruces fronterizos

Ciudad de México, 11 abr (EFE).- México y Estados Unidos acordaron un plan de modernización de puentes y cruces fronterizos además de reforzar la seguridad en la zona, informó este sábado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México.

En un comunicado, la SRE apuntó que los pasados 8 y 9 de abril se celebró en Washington la reunión plenaria del Grupo Binacional México–Estados Unidos sobre puentes y cruces internacionales, principal foro bilateral para la presentación, análisis y seguimiento de proyectos de infraestructura transfronteriza.

"La seguridad fronteriza y la facilitación de comercio son objetivos complementarios y este grupo permite traducir esas prioridades en acciones concretas", declaró el subsecretario adjunto para América del Norte del Departamento de Estado, Max Hamilton, durante la inauguración.

Mientras que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, destacó que "una frontera moderna, segura y eficiente fortalece la competitividad regional y contribuye a la seguridad de ambas naciones, al tiempo que protege los flujos legales de comercio y personas".

La SRE señaló en la nota que en el marco de este encuentro "se revisaron avances en proyectos estratégicos a lo largo de toda la frontera".

Además de temas prioritarios en materia de seguridad fronteriza y facilitación comercial, orientados a consolidar cruces más "ágiles y seguros".

Esto mediante la inspección conjunta de carga, la modernización de sistemas, la revisión no intrusiva (RNI) y el fortalecimiento de la coordinación operativa entre autoridades de ambos países, con el objetivo de proteger los flujos legales de comercio y personas, y robustecer la prevención de actividades ilícitas.

Como resultado de los trabajos, precisó la SRE, se lograron avances relevantes en la consolidación de mecanismos de coordinación técnica entre autoridades de ambos países y la definición de rutas de seguimiento para proyectos prioritarios.

Junto con el fortalecimiento de la planeación binacional de largo plazo en materia de seguridad, infraestructura fronteriza y facilitación logística.

De igual forma, expuso la SRE, se acordó reforzar la coordinación interinstitucional para optimizar flujos transfronterizos y fortalecer espacios técnicos bilaterales especializados orientados a la modernización operativa y de infraestructura.

La SRE indicó que la delegación mexicana estuvo integrada por funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Además, de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y representantes de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas.

Por Estados Unidos asistieron representantes de los Departamentos de Estado, de Transporte, de Comercio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Administración de Servicios Generales (GSA), y representantes de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas. EFE