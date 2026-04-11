Macron desea contribuir a paz "justa y duradera" en Ucrania con tregua efímera de fondo

París, 11 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este sábado su deseo de contribuir a una paz "justa y duradera" en Ucrania, donde se ha anunciado un breve alto el fuego con Rusia por la Pascua ortodoxa este fin de semana, tras mantener una conversación con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Macron dijo a su homólogo turco que quiere "contribuir a la búsqueda de una paz justa y duradera" y enfatizó que deberá "ajustarse necesariamente a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y basarse en fuertes garantías de seguridad para Ucrania", explicó en redes sociales tras su intercambio con Erdogan.

El jefe del Estado francés señaló además que ambos dirigentes abordaron los trabajos en curso en el marco de la llamada "coalición de voluntarios", en un contexto marcado por la frágil tregua pascual actualmente en vigor.

La tregua pascual acordada por Rusia y Ucrania entró en vigor esta sábado a las 16.00 hora local (13.00 GMT) y, en principio, expirará en la medianoche del domingo, cuando ambos países celebran la Pascua ortodoxa.

Éste es el cuarto alto el fuego desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022 entre rusos y ucranianos, cuyas negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos están estancadas desde hace casi dos meses debido al conflicto en Irán.

En su conversación con Erdogan, Macron vinculó asimismo su conversación con la próxima Cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván, que se celebrará el 4 de mayo en la capital armenia.

Esa cumbre, con el lema de "unidad y estabilidad en Europa", servirá como plataforma para coordinar respuestas a crisis actuales, como la de Ucrania, y para impulsar procesos de paz y cooperación en regiones clave como el Cáucaso

En este punto, Macron reiteró el apoyo de Francia a un proceso de paz "que permita dar paso a una nueva era en el sur del Cáucaso sobre la base de fronteras abiertas y una cooperación regional fortalecida". EFE