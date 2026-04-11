Macron aboga por respeto a tregua entre EEUU e Irán y que se amplíe "sin demora" al Líbano

París, 11 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, abogó este sábado por la necesidad de que se respete el alto el fuego pactado por Estados Unidos e Irán, que iniciaron hoy conversaciones en Islamabad, y se amplíe "sin demora" al Líbano.

Macron instó también que se restablezca el tráfico marítimo "lo más rápidamente posible" en el estrecho de Ormuz.

El presidente francés hizo estas declaraciones en sus redes sociales tras mantener una conversación con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed ben Salmán, sobre la situación en el Cercano y Medio Oriente el mismo día en que sendas delegaciones estadounidenses e iraníes iniciaron sus negociaciones en Islamabad.

"He reiterado mi apoyo al alto el fuego, que debe ser plenamente respetado y extendido sin demora al Líbano. Hemos abordado la necesidad de restablecer una navegación plenamente libre y segura en el estrecho de Ormuz lo más rápido posible", declaró Macron al dar cuenta del contenido de su diálogo con Ben Salmán.

Con las discusiones de Islamabad como telón de fondo, el presidente francés y el príncipe saudí acordaron "mantener un contacto estrecho para contribuir a la desescalada, a la libertad de navegación y a la conclusión de un acuerdo que permita garantizar una paz y una seguridad duraderas en la región".

Precisamente, la delegación iraní insistió hoy a la parte paquistaní en Islamabad durante el primer día de las negociaciones con Estados Unidos que el alto el fuego debe ser "real", en un contexto en el que tiene que incluir al Líbano, al tiempo que están atentos a nuevas violaciones.

Pakistán ejerce de facilitador bajo la presión de sus compromisos en tanto mantiene vigente el Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua con Arabia Saudí, firmado el 17 de septiembre de 2025, que establece una cláusula de seguridad colectiva.

El diálogo se desarrolla bajo una tregua de dos semanas acordada entre Washington y Teherán.

Pero el inicio de las conversaciones directas entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán en Islamabad se encuentra bloqueado debido a las exigencias previas impuestas por Teherán, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas bajo condición de anonimato.

Esas fuentes diplomáticas precisaron que "el Líbano y el tema de la liberación de fondos son el principal obstáculo ahora" y que "los iraníes insisten en que se cumplan sus condiciones previas antes de que se lleven a cabo conversaciones directas". EFE