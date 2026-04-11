Los líderes populistas checo y eslovaco apoyan el ultra Orbán en las elecciones húngaras

Viena, 11 abr (EFE).- Los primeros ministros populistas de República Checa y de Eslovaquia, Andrej Babis y Robert Fico, han expresado este sábado su apoyo al ultranacionalista húngaro Viktor Orbán, para el que los sondeos prevén una derrota en las elecciones parlamentarias de mañana, en Hungría tras 16 años de mayorías absolutas.

"Durante mi larga carrera política nunca me he encontrado a un defensor tan fuerte de la soberanía y de los intereses nacionales de su propio país como el primer ministro Viktor Orbán", afirmó Fico en la red social X.

El político populista, que lidera una coalición con socialdemócratas y ultranacionalistas, deseó a Orbán que "cumpla todos sus objetivos políticos" en las elecciones de mañana.

Babis, por su parte, aseguró que Orbán "siempre ha luchado por una Europa más fuerte, construida sobre la paz, las naciones soberanas, los Estados miembros soberanos y la competitividad".

"En tiempos turbulentos, elegir la estabilidad y el liderazgo demostrado son más importantes que nunca", afirmó Babis, al frente de un Gobierno de populistas, eurocríticos y ultranacionalistas.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha estado esta semana en Budapest para expresar el apoyo del presidente Donald Trump a Orbán, que es también el principal aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, entre los líderes de la UE.

Líderes ultranacionalistas o de extrema derecha como el presidente argentino, Javier Milei; Marine Le Pen, de la Agrupación Nacional de Francia; Matteo Salvini, líder de la Liga (Italia), o Santiago Abascal, del español Vox, han mostrado su apoyo a Orbán en las últimas semanas.

Orbán han criticado en numerosas ocasiones que Bruselas viola la soberanía húngara y de intervenir en las elecciones para apartarlo del poder.

El último sondeo ante las elecciones prevé que el partido conservador Tisza logrará el 50 % de los votantes frente al 37 % del Fidesz de Orbán. EFE

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