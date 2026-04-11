Las reservas hoteleras en Petra, en Jordania, se desplomaron un 80 % por guerra en Irán

Amán, 11 abr (EFE).- Las reservas hoteleras en Petra, en el sur de Jordania y donde se encuentra un yacimiento arqueológico que es la principal atracción turística del país, se han desplomado aproximadamente en un 80 % durante abril debido a la guerra de Irán, anunciaron este sábado las autoridades jordanas.

El presidente del Consejo de Comisionados de la Autoridad de Desarrollo y Turismo de la región de Petra, Adnan al Sawair, dijo a la televisión estatal Al Mamlaka que, además, las cancelaciones para el mes de mayo alcanzaron ya casi el 50 %, algo que atribuyó a "las repercusiones de la situación regional y su impacto en el turismo".

Al Sawair afirmó que el sector turístico de Petra comenzó el año con "indicadores positivos" en número de visitantes, pero rápidamente disminuyeron e incluso llegaron a "niveles cercanos a cero" por la situación en Oriente Medio.

El funcionario recordó que Petra es casi completamente dependiente de los ingresos del turismo, al tiempo que indicó que todos los hoteles de la región "operan con normalidad y sin interrupciones" pese a las preocupaciones de los turistas tras los lanzamientos de ataques de Irán contra Jordania en represalia por la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra su territorio.

Ante esta situación, las autoridades de Jordania están trabajando para atraer turistas extranjeros residentes en el golfo Pérsico y Egipto por vía terrestre, además de reducir tarifas de entrada para los visitantes "con el objetivo de aumentar la demanda e impulsar el turismo receptivo".

El yacimiento de Petra está considerado una de las nuevas siete maravillas del mundo y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985 por ser un complejo histórico excavado por completo en roca hace unos 2.000 años por los nabateos, una tribu árabe que habitó el sureste de Palestina y Siria en la frontera con el mundo helénico. EFE