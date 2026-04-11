La RFEF y la Federación Mexicana de Fútbol firman un acuerdo de colaboración

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y su homólogo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Mikel Arriola, han firmado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México un acuerdo de colaboración entre ambas entidades para el desarrollo conjunto del deporte.

Durante el encuentro, los dos dirigentes analizaron las oportunidades y proyección del Mundial de este verano, tras visitar las remodeladas instalaciones CAR, un entorno de más de cinco hectáreas en el que entrenan las selecciones mexicanas.

Este acuerdo contempla, entre otros aspectos, el trabajo conjunto en materia de capacitación para entrenadores, árbitros y técnicos, a través de las mejores prácticas; la implementación de iniciativas orientadas al desarrollo técnico y el fortalecimiento de estructuras deportivas y administrativas, así como el impulso de proyectos en distintas áreas del fútbol, incluyendo el fútbol femenino y el desarrollo de talento.

Además, se organizarán partidos entre las distintas categorías de selecciones nacionales y se desarrollarán proyectos conjuntos para el crecimiento del fútbol.

"Nos sentimos en casa", indicó Louzán, tras recordar que "el talento lo dan los jugadores, pero hay que darles las herramientas". Por su parte, Arriola agradeció la visita del presidente de la RFEF y del director general, Manuel Lalinde, así como la firma del convenio. "Es importante para el fútbol mexicano por la necesidad que tenemos de promover la captación, el desarrollo de las mejores prácticas y de la exportación de talento a Europa", apuntó.

Antes de la firma, Louzán mantuvo un encuentro con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, para perfilar todas las necesidades y planificación ante la cita mundialista de este verano.