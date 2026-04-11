Agencias

La policía mata a un hombre que apuñaló a varias personas en el metro de Nueva York

Guardar

(Actualiza con mensaje del alcalde, Zohran Mamdani)

Washington, 11 abr (EFE).- La policía de Nueva York mató este sábado a tiros a un hombre que había apuñalado al menos a tres personas en la estación Grand Central del metro, informaron las autoridades.

El agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, que entonces abrieron fuego, detalló en redes sociales el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El hombre murió a causa de las heridas y las tres personas apuñaladas fueron trasladadas a un hospital, donde se espera que sobrevivan.

El incidente ocurrió alrededor de las 9.50 hora local (13.50 GMT) en un andén del metro de Gradn Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en pleno Manhattan.

La policía sigue investigando los hechos aunque, según la cadena CNN, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista.

Mamdani explicó que el Departamento de Policía publicará las imágenes de las cámaras corporales de los agentes que dispararon al atacante.

"Agradezco al Departamento de Policía de Nueva York por su rápida respuesta y por haber evitado más violencia", dijo Mamdani.

er/

Últimas Noticias

Colombia reforzará ofensiva contra grupos armados ilegales en el Caribe

Infobae

Temas del día de Internacional del sábado 11 de abril (18:00 GMT)

Infobae

Al menos cinco muertos en ataques rusos en territorio ucraniano

Al menos cinco muertos en ataques rusos en territorio ucraniano

Más de 5.000 asistentes en Israel a las primera protestas contra la guerra de la tregua

Infobae

Partido opositor venezolano exige la liberación de policías detenidos hace 23 años

Infobae