La delegación de Irán se reúne con Sharif antes del inicio del diálogo con EE. UU.

Islamabad, 11 abr (EFE).- La delegación de Irán, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, mantuvo este sábado una reunión con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, tras celebrar un encuentro previo con el jefe del Ejército, el general Asim Munir, para coordinar el inicio del diálogo con Estados Unidos.

La comitiva iraní tenía previsto el encuentro con Sharif a las 13:00 hora local (08:00 GMT), después de haberse reunido la noche anterior con el general Munir, informaron fuentes diplomáticas y medios locales.

Estas consultas de alto nivel ocurren mientras la delegación estadounidense, liderada por el vicepresidente JD Vance, permanece instalada en el hotel Serena de la capital, donde se desarrollarán las negociaciones.

Vance aterrizó en la base de Nur Khan a las 10:29 hora local (05:29 GMT) de este sábado, donde fue recibido con una guardia de honor por el propio general Munir y el ministro de Exteriores, Ishaq Dar. Tras la recepción oficial, el vicepresidente se dirigió a la embajada de su país para una escala técnica antes de ingresar al hotel a las 12:06 (07:06 GMT), según informó su oficina.

En Islamabad se encuentran también el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, quienes coordinan la avanzada de la representación de Washington.

Pakistán actúa como facilitador condicionado por el Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua firmado con Arabia Saudí el septiembre pasado, que incluye una cláusula de seguridad colectiva ante agresiones externas.

Asimismo, la urgencia de Islamabad por un acuerdo tiene de fondo su dependencia energética, ya que el 80 % de su petróleo crudo transita por el estrecho de Ormuz, un flujo del que dependen su estabilidad financiera y el cumplimiento de su programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con ambas delegaciones ya en actividad oficial, las autoridades paquistaníes mantienen sellado el perímetro de la "Zona Roja" para garantizar la seguridad de las conversaciones. El diálogo se desarrolla bajo una tregua militar de dos semanas acordada entre Washington y Teherán para explorar una salida diplomática al conflicto. EFE

(foto) (vídeo)