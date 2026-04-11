Israel mata a 6 gazatíes en un puesto control del campamento de refugiados de Al Bureij

Jerusalén, 11 abr (EFE).- Un ataque aéreo israelí contra un puesto de control de seguridad del campamento de refugiados de Al Bureij (centro de la Franja de Gaza) mató a seis gazatíes en la madrugada de este sábado, informaron fuentes médicas del Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

De acuerdo a esta fuente, el ataque fue realizado por un dron israelí contra personal de seguridad, afiliado a la autoridad de Hamás en la Franja, cuando estaban desplegados por el perímetro de este campamento, ubicado en la gobernación de Deir al Balah, cerca de la mezquita Abu Madin.

La información no especifica si todos los fallecidos eran miembros de seguridad y el Ejército israelí no ha respondido por ahora a la petición de información por parte de EFE.

Una serie de ataques israelíes han causado la muerte de decenas de miembros de las fuerzas policiales lideradas por Hamás desde octubre.

Por otra parte, tres personas resultaron heridas alrededor de las cinco de la mañana cuando otro dron israelí atacó lanzó explosivos en el barrio de Bani Suheila, al este de Jan Yunis (sur de la Franja de Gaza), informó el Hospital Nasser de Gaza.

En la Franja, la tregua, que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras más de dos años de ofensiva israelí, ha reducido la intensidad de los bombardeos, pero ha cambiado poco la vida cotidiana de la mayoría de los habitantes, que siguen desplazados, sin acceso a servicios básicos y bajo constante amenaza de violencia.

Los datos oficiales reflejan la magnitud de la crisis: desde el 10 de octubre, hace seis meses, han sido asesinados al menos 736 palestinos y 2.035 han sido heridos heridos en ataques israelíes, incluidos al menos 180 niños, según el último recuento del ministerio de Sanidad de la Franja, que no incluye los fallecidos de la pasada madrugada.

Al menos 200 murieron cerca de la llamada 'línea amarilla', una frontera imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes al inicio de la tregua y desde donde aún operan grupos armados locales con la connivencia de Israel, que continúa controlando más del 54 % de la Franja, según denuncia un informe liderado por ONG como Oxfam y Save the Children.

En total, más de 72.000 gazatíes han sido asesinados por los ataques del Ejérrcito israelí desde octubre de 2023. EFE