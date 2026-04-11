Agencias

Irene Rosales reacciona la entrevista de Kiko Rivera: "El hacha de guerra está enterrada ya"

Guardar
Imagen WXXOGMZ5FRHWPP6QBMEJD6L4TM

La paz ha llegado de nuevo a la vida de Kiko Rivera, ahora por el lado que le corresponde a su exmujer, Irene Rosales. La madre de sus hijas pequeñas ya avanzaba que iba siendo hora de terminar con la guerra y estaba claro que la decisión ya la había tomado. El DJ volvía a 'De viernes' y cargaba de nuevo contra ella, pero la colaboradora de 'El tiempo justo' sólo quiere ser feliz y como afirmaba recientemente, sólo mira por el bien de sus pequeñas.

Menos de 24 horas después de haber escuchado de nuevo a Kiko, Irene y Guillermo salían del gimnasio. Continúan con su rutina sin que les influya lo que el hijo de Isabel Pantoja diga. Son felices y quieren vivir su amor sin cortapisas. Así que la colaboradora ha sido contundente a la hora de responder a su exmarido: "El hacha de guerra está enterrada ya".

No ha podido evitar reír cuando se le ha preguntado por una de las frases del DJ, que afirmaba que cuando uno no está a gusto se marcha y se separa, pero que Irene, por el contrario, siguió aguantando en un matrimonio que ya estaba roto. No le han hecho falta palabras a la sevillana, que rápido ha entrado en el coche junto a su nuevo amor, quien hace sólo una semana, y tras los duros ataques de Kiko Rivera, pedía respeto para ella, en un mensaje de empoderamiento en sus redes sociales que se llevó el aplauso de sus followers.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sharif recibe a Vance tras reunirse por separado con la delegación de Irán

Infobae

Indultada una colaboradora de Berlusconi que fue condenada por incitar a la prostitución

Infobae

Al menos 38 civiles secuestrados en la RDC por un grupo armado ligado al Estado Islámico

Infobae

VÍDEO: EEUU e Irán se citan en Pakistán entre líneas rojas y dudas sobre el alcance del alto el fuego

VÍDEO: EEUU e Irán se citan en Pakistán entre líneas rojas y dudas sobre el alcance del alto el fuego

Sabrina Carpenter convierte Coachella en un set de cine de Hollywood

Infobae